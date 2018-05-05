想要黑吃黑 匪扮便衣警搶「同行」GG了

郭嫌冒充警察想要黑吃黑。（吳敏菁翻攝）

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郭嫌搶走皮包，內有2萬3000元。（吳敏菁翻攝）
郭嫌冒充警察想要黑吃黑。（吳敏菁翻攝）

彰化市郭姓嫌犯缺錢花用，守在彰化市泰和路旁提款機，眼見湯姓男子提款走出，上前表明是便衣警察，唬弄「線報說你是車手，要檢查皮包」湯男嚇到，一拿出皮包，郭嫌迫不及待勒住湯的脖子，搶走2萬3000元，警方馬上循線逮捕郭男。

彰化警分局3日22時許接獲湯姓被害人報案指稱，在彰化市泰和路一段23號前遭一名身分不明男子搶奪財物，立即調派轄區中正派出所前往偵辦，並通知鑑識人員前往採證。

經現場勘查發現案發地點為泰和路福德祠土地公廟前，湯姓被害人指稱，其前往郵局領錢後，和友人約土地公廟前要拿外套，但剛騎到現場，就被一名假冒警察之男子，衝上前來，要求盤查，對方指控「有人報警說你是詐欺車手，剛剛提領很多現金，請其拿出皮包檢查」。

湯男一時嚇到，想說誤會大了，拿出皮包正要解釋，郭嫌馬上勒住被害人脖子，並搶走被害人隨身包包後逃逸，案經警方積極調閱監視器偵辦。

警方發現，嫌犯騎乘黑色普通重機車犯案，該機車並未報失竊，另犯嫌左小腿明顯外露之刺青，研判是日前才遭分局查獲涉嫌毒品案的郭嫌，巡線逮捕，警方說，提款機就在土地方前，「舉頭三尺有神明」，郭嫌太歲頭上動土，馬上被逮。

彰化警分局偵查隊長鐘振邦表示，郭嫌落網後，坦承缺錢花用，才會想奇招，看到湯男走出提款機，看起來很像詐欺車手，想要來個「黑吃黑」，沒想到得手2萬3000元還來不即花用，就被逮了。警方今天依刑法強盜罪移送。

(中時 )

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