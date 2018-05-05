「VOGUE風格野餐日」台中登場為2018花博提前暖身

2018年05月05日 13:54 中時 陳世宗

台中悠閒的都會氛圍與慢活步調，正是吸引觀光客駐足之處，市區廣大的草地更是適合舉辦野餐日活動！（陳世宗攝）

全台灣最受矚目的風格野餐日活動，5日首度在台中登場，吸引超過萬名民眾帶著野餐墊和輕食，來到草悟道市民廣場席地享受藍天綠地好時光；活動今年已邁入第四屆，連年在台北華山藝文特區舉辦，曾創下高達4萬人同時一起野餐的驚人紀錄。

台中市政府觀光旅遊局今年積極和主辦單位爭取，將野餐活動移師至台中舉辦，活動的整體設計理念呼應今年11月即將登場的「2018臺中世界花卉博覽會」，以「花」、「愛」與「環保」為主軸，結合音樂表演、風格市集、拍照景點、草地電影院等精彩活動，打造充滿時尚態度的風格野餐日。

主辦單位號召民眾穿上「花朵」Dress Code，成為時尚花人兒，現場更與臺中花藝新創品牌合作，以繡線菊、文心蘭、火鶴等在地盛產花材現場布置，讓民眾徜徉在愜意迷人的野餐氛圍，一同為2018臺中世界花博暖身!

市長夫人廖婉如女士也帶著花圈和花博吉祥物虎爸驚喜現身，現場民眾爭相合影，廖婉如除向提前歡度母親節的民眾們，預祝母親節快樂，同時也表示閒適、愜意、以及綠意，這樣的城市氛圍是臺中獨有的，懂生活的人一定會愛上臺中，也覺得作為臺中市民好幸福。

台中市政府觀光旅遊局陳盛山局長表示，台中悠閒的都會氛圍與慢活步調，正是吸引觀光客駐足之處，市區廣大的草地更是適合舉辦野餐日活動！這次特別與主辦單位合作，讓「風格野餐日」活動首度離開臺北移師臺中舉辦，整體的活動設計呼應花博，因國際性品牌號召力，許多海內外的觀光客慕名而來。

未來將持續善用草悟道週邊人潮與文創資源，帶動活動參與並促進周邊商機，落實臺中「上市國際」與「國際接軌」之市政願景，打造臺中為盛會城市，持續提升本市國際知名度。

主辦單位特別於活動前將網紅Lulu與阿達的臺中踩點宣傳影片放在粉絲專頁，透過品牌社群轉載，創造極高點閱率，號召民眾享受野餐樂趣同時也順遊臺中。表演活動包含邀請到麋先生、小男孩樂團等當紅的表演樂團、DJ輪番上陣演出，更規劃三大音樂區，還有親子瑜珈、木球活動，以及各式風格與特色兼具的市集攤位。

(中時 )