小龍女吵認爸 友曝吳綺莉一家真相「她要垮了」

2018年05月05日 13:31 中時電子報 蔡曉婷

吳綺莉轉發經紀人文章。（圖／取自吳綺莉Elaine微博）

經紀人發長文吐露真相。（圖／取自艾文HK微博）

成龍19年前與吳綺莉婚外情生下「小龍女」吳卓林，去年出櫃的吳卓林，最近和網紅女友Andi離家出走赴加拿大，卻因身無分文，吳卓林竟開口要找爸，還錄製求救影片。對此，經紀人稍早發長文分享他眼中吳綺莉一家的真面貌，他稱吳卓林原本十分乖巧，疑因陷入愛情才走鐘，吳綺莉雖看似堅強，最近也跟經紀人吐實：「我覺得自己現在要垮了」。

近年吳綺莉母女關係時好時壞，吳卓林去年底和女友私奔離家，近日被發現出現在加拿大，還錄影片控訴父母「反同」，使她和女友如今無家可歸。稍早吳綺莉轉發經紀人所寫，一篇標題為「吳卓林『認父』求助：這不是真人秀，這只是失控的生活」的文章，間接承認文章所寫全是事實。

經紀人表示，他和吳綺莉是好友，兩人並無合約關係，合作全憑雙方的信任，比起外界常叫「小龍女」，他更常叫吳卓林「Etta」，第一次見到吳卓林時她才16歲，喜歡畫畫也喜歡電腦，也和同齡朋友一樣喜歡網路，還曾對經紀人說未來想做一個有社交屬性的影音APP，經紀人說：「我幾乎以為她將來有可能是下一個賈伯斯」。

經紀人說，吳綺莉家的教養方式和一般華人家庭無異，有體罰也會吵架，但母親只要聲音大一些，吳卓林就不敢多說話了，沒想到後來吳卓林談戀愛竟離家出走，還強調身無分文，經紀人無奈說，許多年輕人現在都有雙重標準，和父母要自由時自稱是西方思想，但跟父母要錢時，又把東方那套拿出來，「你要接受我愛的人，我們現在沒有錢了，你要供養我們」。

經紀人爆料，去年吳綺莉賣掉上海的房子，在香港銅鑼灣買了新家，作為女兒的17歲禮物，未料吳卓林隔年轟動出櫃，經紀人更說，吳卓林先前的願望是環遊世界，經紀人便提議可以幫她作個旅遊節目，找個贊助商，紀錄吳卓林體驗世界各地的生活，作為成年禮，但吳卓林之後離家出走，也不再回覆經紀人APP，提議要帶女友參加這節目，被經紀人打槍後，計畫便不了了之。

最近在網上見到吳卓林，經紀人驚訝她已失去過去的溫順和靈氣，完全不是過去他認識的那個人，「看到她好像照著寫好的稿子，逐字逐句地念出那段話。她似乎完全不知道自己在做什麼，她也好像已經不是我認識的那個Etta，她被什麼改變了？她被誰改變了？」

而對此，吳綺莉表面上不曾示弱，但經紀人說其實吳綺莉已經失眠多日，還對他說：「怎麼辦？他她們還會做出什麼，我覺得自己現在要垮了」，而經紀人只能安慰她說，吳卓林現在被愛沖昏頭，把她抓得越緊，她越抗拒，「當有一天，她吃夠了愛情和生活的苦，受夠了為愛流浪的日子，她也許才會真正醒過來。這一場成長的疼痛，沒有人能夠替她承受，只有她自己經歷過陣痛之後，才會真正成長」。

(中時電子報)