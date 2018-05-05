台中市南區模範母親表揚 場面溫馨

2018年05月05日 13:57 中時 馮惠宜

國光里的模範母親王蘇阿軟(右三)，含辛茹苦拉拔8位子女長大成人後，舉家搬遷來台中，子女都在忠孝夜市討生活。（馮惠宜攝）

下個週日就是母親節了，台中市南區公所5日表揚包括國光里王蘇阿軟等26位模範母親，接受表揚的模範母親有與丈夫共同創業的、有獨自扶養子女長大的、也有家庭主婦代表，主辦單位也特別安排子女為媽媽按摩擦上護手霜乳液，氣氛溫馨。

南區模範母親表揚活動，5日上午在南區公所大禮堂舉行，包括社會局長呂建德、立委黃國書、市議員邱素貞、南區區長鍾正光及南區國光里長陳仁榮都到場祝賀獲表揚的模範母親。

邱素貞說，母親在家庭裡，扮演桶箍的角色，地位無可取代；她也要求市府推動設置公設民營托嬰中心，以及一區一親子館以減輕婦女的照顧責任。

獲獎的模範母親中，最高齡的是98歲城隍里林徐淑閨，平常喜歡閱讀，充實自己，用新時代思維與態度和子女相處，促進家族凝聚力與情感；最年輕的是工學里林李秋月，現年65歲。和平里蔡周碧麗和先生從事理髮廳工作，育有2子1女，無私奉獻，培養許多專業理髮師傅，進而成家立業，至今備受師傅們的感念。

代表國光里的模範母親王蘇阿軟，現年81歲，彰化人，從小在農村長大，勤儉持家，含辛茹苦拉拔8位子女長大成人後，舉家搬遷來台中，子女都在忠孝夜市討生活，由於廚藝精湛，獲得好口碑。

國光里長陳仁榮說，王蘇阿軟育有4子4女，各個廚藝了得。次子、3子在忠孝夜市創業，長女與先生曾再富，在忠孝夜市共同創立萬味香海產店，曾再富目前為忠孝夜市自治會主委，長期為提升夜市環境與衛生品質，成為國際級觀光夜市努力。

(中時 )