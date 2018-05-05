惡劣！超跑兄弟檔逞兇鬥狠 搶生意把人打到腦震盪

2018年05月05日 14:36 中時 李其樺

警方前（3）日依組織犯罪、傷害、恐嚇等罪將劉姓兄弟等6人移送法辦。（李其樺翻攝）

警方前（3）日依組織犯罪、傷害、恐嚇等罪將劉姓兄弟等6人移送法辦。（李其樺翻攝）

基隆市劉姓兄弟檔對外自稱天道盟太陽會台北分會成員，平日外出代步都開著名貴跑車，兄弟倆因為不滿開瓦斯行的同業搶生意，竟烙員工持棍棒、電擊棒去對方店裡砸店，還把其中一名員工打到腦震盪住院，行徑囂張，警方前（3）日依組織犯罪、傷害、恐嚇等罪將劉姓兄弟等6人移送法辦。

警方調查，劉姓兄弟家中經營瓦斯行，不滿劉姓員工離職後，跳槽到競爭對手之處，又不顧道義將客人挖走，去年11月中先打電話去對方店裡嗆聲「你給我小心一點！」，反遭對方掛電話。

劉姓兄弟大為惱火，分別駕駛BMW和保時捷載著自家員工和小弟，前往對方經營的瓦斯行，一下車便拿矽膠管棒、電擊棒等武器，砸毀店內器具並毆打在場員工，把劉姓離職前員工打到腦震盪住院；期間劉姓兄弟還推倒數支瓦斯瓶，在店內揮舞電擊棒，絲毫不怕可能引發爆炸，漠視公共安全。

劉姓兄弟檔外出都開著名貴跑車，因為不滿同業搶生意，竟還把其中一名員工打到腦震盪住院。（李其樺翻攝）

劉姓兄弟檔外出都開著名貴跑車，因為不滿同業搶生意，竟還把其中一名員工打到腦震盪住院。（李其樺翻攝）

同年隔月底，劉姓兄弟和柯姓男子買賣車輛，事後卻佯稱對方托售的名車保時捷，配備空力套件為膺品，要求賠償原價將車買回，不過柯某不予理會，某日深夜劉姓兄弟分乘2部BMW，連同小弟共4部車輛，前往被害人住家，連續按電鈴、強踹對方大門滋擾，造成被害人家屬恐慌，也造成大門變形不堪使用。

基隆市警局刑事大隊接獲報案後共組專案小組，前天將劉姓兄弟（34歲、32歲）、曹姓（29歲）、李姓（28歲）、鄭姓（29歲）和另名李姓（31歲）等6人查緝到案，訊後劉姓兄弟各11萬元交保，其他4人請回，依毀損、恐嚇、強制、傷害等罪移送基隆地檢察署偵辦。

(中時 )