專家：美陸貿易談判「雞同鴨講」 未來貿易戰將升級

2018年05月05日 14:25 中時 王嘉源

白宮新聞辦公室4日強調，美國代表團與大陸官員就平衡美陸雙邊經濟關係，加強大陸的智慧財產權保護以及大陸強制轉讓技術等議題進行了坦誠的磋商，但對會談是否取得進展不置可否。美國之音中文網5日則援引分析人士指出，從會談雙方的要求來看，基本上雙方是「各說各話」，未來幾個星期，預料「貿易戰」會升級。

美國貿易代表團結束對北京的訪問，回到華盛頓，正向川普總統匯報，尋求下一步的決策。白宮新聞辦公室發布的新聞稿並未說明談判是否取得進展。大陸官方新華社此前報導說，雙方就部分問題達成共識，但在一些問題上還存在較大的分歧。

美國之音中文網報導說，從媒體獲得的雙方會談要求文件來看，分析人士認為，雙方分歧巨大，基本上是「各說各話」。

華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）中國研究項目主任、中國商業與政治經濟項目主任甘思德（Scott Kennedy）接受美國之音採訪時說：「他們的分歧大得不能再大了。美國立場是中國必須變成一個真正的市場經濟，而中國則希望保全自己的國家資本主義模式，並要求美國完全對中國的產品和投資開放市場，並向中國出售中方希望的任何東西。」

甘思德在接受《華盛頓郵報》採訪時說：「這一天應該被銘記，不是因為雙方的誤解造成了不同。現在的麻煩是，雙方太了解對方了。」

據《華爾街日報》和彭博通訊社獲得的美國代表團出訪前發給大陸的一份文件，美國對大陸提出了八點要求，包括削減貿易逆差到大陸政府停止對高科技產業進行補貼等。對此，甘思德在自己的推特上連發幾個「哇！」感嘆，並說，大陸常說美國的要求不明確，這下太明確了。他還寫道：「你對自己想要的東西必須十分小心。」另有分析人士指出，美國的要求太過「咄咄逼人」（aggressive） 。

據說，這份文件在大陸社交媒體微博上出現過，但很快被大陸政府刪除。《人民日報》5日則發表評論稱，大陸不拿核心利益做交換，回絕美國漫天要價。

美國之音報導，香港《南華早報》列出了一份較詳細的美方清單。這些要求包括：第一，美國要求大陸在2020年前將貿易順差減降2000億美元。第二，大陸必須立刻停止對大陸製造2025計劃中涉及行業，造成市場扭曲的補貼和其他政府支持；立刻採取可核實的措施，停止政府資助的盜竊智慧財產權以及其他機密信息的行為。第三，大陸不要針對美國農民和農產品進行報復。第四，美國出於國家安全考慮在某些敏感技術和敏感領域對來自大陸的投資設限，大陸不要進行報復。

第五，大陸必須給予美國投資者公平和非歧視的市場准入，並在7月1日前就外國投資發布負面清單。第六，大陸將降低所有非關鍵領域產品的關稅，同時意識到華府可以對直接受益大陸製造2025計劃的大陸產品徵稅。第七，大陸採取特別手段致力於改善市場准入，並給予美國農產品公平對待。第八，雙方將評估上述目標的進展情況。大陸撤回向世貿組織（WTO）提出的有關大陸被視為非市場經濟國家的訴訟。

美國之音引據《南華早報》報導，大陸代表們在答應進一步開放海南自由貿易區，擴大美國電影的進口份額以及削減進口美國汽車的關稅後，也向美國代表團呈上了他們重塑兩國貿易關係的「強硬」條件。

第一，美國停止根據1973年《貿易法》的301條款進行的智慧財產權侵犯調查，並取消4月3日宣布的對大陸產品徵收25％的關稅的計劃。第二，美國必須取消對出口大陸的高科技產品的限制，包括積體電路設計。第三，美國必須在5月31日前重新開始購買大陸熟製家禽肉。第四，美國必須向大陸開放民用航空安全設備市場。第五，兩國將成立工作小組研究擴大市場准入問題。第六，在對大陸企業做安全評估時，美國必須給予大陸和其他投資國相同的待遇，並停止實施新的投資限制。第七，允許大陸企業參與美國基礎設施建設項目，同時不要求他們購買地方產品。第八，允許大陸公司參與美國的電子支付市場。第九，允許大陸保險公司在美國開設分公司。

CSIS的甘思德說，美國目前已經進入了「貿易戰」，鑒於這次會談並沒有達成任何進展，他預料未來幾個星期「貿易戰」有升級的可能。

全球政治風險咨詢公司「歐亞集團」（Eurasia Group）全球科技政策事務負責人保羅·特寥洛（Paul Triolo）3日在接受美國之音採訪時說，美國是在要求「重塑」美陸經貿聯繫。因為美國將經濟安全與國家安全聯繫在一起，未來美國大陸會愈加複雜。

(中時 )