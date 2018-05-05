傳前首相塔克辛與盈拉兄妹訪星 泰政府緊盯行程

2018年05月05日 14:35 中時電子報 李靖棠

據泰國民族報（The Nations）報導，先後從泰國出逃、兩任首相塔克辛（Thaksin Shinawatra）和盈拉（Yingluck Shinawatra）兄妹，傳出將前往新加坡，與其支持的為泰黨（Pheu Thai）幹部碰面，包含盈拉前副手差林（Chalerm Yubanrung）、前國務部長沃拉瓦（Worawat Auapinyakul）及為泰黨的代理副黨魁坎緹遖（Kirang Kantinan）等人，自然也引起泰國軍政府高度關注。

從2014年軍方發動政變上台至今，泰國很可能在明年（2019）初迎來中斷多年的國會大選，作為曾經的執政黨黨魁，塔克辛與盈拉自然不會放過這個機會，傳聞此次會面，將討論出未來為泰黨的新政策、選舉方略和重要幹部名單，有意挑戰軍方和其支持的政黨，欲屆此次選舉重掌大權。

身為第四代泰國華人的盈拉與塔克辛，祖籍廣東潮州、出生於清邁。兩人都擁有一個不常用的漢文姓名，哥哥叫「丘達新」、妹妹則叫「丘英樂」。塔克辛曾是泰國皇家警察，在美國取得司法學博士後，1994年踏入政壇。創立愛泰愛黨，掌控泰國國會多數多年，同時也是一名成功富商，知名的AIS電信就在其名下。2006年赴聯合國演講期間，國內爆發政變而下台流亡至今。

盈拉畢業於清邁大學、赴美國肯塔基州大學（Kentucky State University），取得碩士學位。返國後，進入家族電信商AIS企業出任總裁，後轉任房地產商。盈拉並未登記結婚，與伴侶阿努索·安莫查（Anusorn Amornchat）選擇事實婚姻，育有一子。2011年率領為泰黨（Phak Phur Thai）贏得下議院選舉，並由執政聯盟推舉為泰國首名女性總理。任內捲入大米補助貪腐，在去年審理過程悄悄偷渡出境，與哥哥一起流亡海外。

對於塔克辛與盈拉動作頻頻，掌握實權的總理巴育（Prayuth Chan-ocha）雖表示，大選時間不會晚於明年2月份，但到底辦不辦、最終決定權仍掌握在他手中。而負責選務的選舉委員會主席頌猜（Somchai Somcharoen）也提出警告，若為泰黨允許非黨員身份的「局外人」來領導該黨，恐將導致該黨面臨被解散、且禁止參加選舉的處罰。也讓睽違4年多的泰國選舉，還未開始就充滿著濃濃地煙硝味。

(中時電子報)