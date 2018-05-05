這一年多來 姑婆勇和我們說過的「幹話」

2018年05月05日 14:45 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

行政院發言人徐國勇自2016年10月上任以來，爭議發言不斷，屢屢登上新聞版面，以下統整徐國勇任職以來令人「印象深刻」的發言：

「民眾未看清楚標示，不能怪政府」

2016年12月，政府尚未拍板定案進口日本核災五縣市的食品開放與否，但卻有民眾發現上網就可購買核災現是生產的水果穀片，引發外界對政府食安管控的質疑。對此，徐國勇表示，「民眾未看清楚標示，不能怪政府」。

「物質不滅定律」

2017年1月，針對工商代表團體質疑一例一休會造成物價上漲的局面，徐國勇召開記者會捍衛「一例一休」政策，並以「物質不滅定律」比喻企業與勞工，強調「一例一休」雖因企業的人事成本增加而稍微受損，但勞工會受益，這是個進步的立法。

「有七休一怎積假出國玩」

2017年11月，行政院長賴清德決定有條件鬆綁「七休一」，徐國勇表示，「如果一定要七休一的話，勞工若想要放假出國8天、10天，怎麼積假」？因此鬆綁七休一可更讓勞工安排假期。

「相信台灣好老闆占多數」

2017年11月，行政院長賴清德決定有條件鬆綁「七休一」，面對鬆綁「七休一」是否會損害勞工權益，徐國勇表示，「相信台灣好老闆占多數」

「痛苦會過去，美麗會留下來」

2017年12月，行政院長賴清德上任100天，然而據新台灣國策智庫民調顯示賴揆支持度明顯下跌，對此，徐國勇表示，民調只是參考用，「痛苦會過去，美麗會留下來。」

「真的有乾淨的煤，不是賴清德發明的名詞，建議大家google一下」

2018年3月，行政院長賴清表示深澳電廠用的是「乾淨的煤」，引發外界輿論譁然。對此，徐國勇強調「真的有乾淨的煤，不是賴清德發明的名詞，建議大家google一下」。

「你家旁放一桶煤還是一桶瓦斯」？

2018年4月針對「深澳電廠的」爭議，徐國勇表示，「你家旁邊放一桶煤跟放一桶瓦斯，你會喜歡哪個，自己想一想就好了」。

「行政中立法只針對文官」

2018年4月民進黨推派前行政院前院長蘇貞昌參選新北市長，傳出蘇希望總統府秘書長陳菊擔任競選總部主委，引發是否「違反文官中立」的質疑。然而，徐國勇表示，「行政中立法只針對文官，特任官不在行政中立法裡面」。

「政治力沒有介入才會搞3、4個月」

2018年4月，教育部駁回管中閔的台灣大學校長任聘案，引發外界質疑政治力介入，徐國勇表示，「就是政治力沒有介入，才會搞3、4個月」。

「人性不能違法」

2018年5月，徐國勇稱管中閔應要在台灣大學與台灣大哥大簽署產學合作契約之時才能就任獨董，但管卻提前就任，明顯不符合規定。並譏諷管提前就任獨董是「人性嘛，因為獨董的薪水很高」，然而，「人性不能違法」。

「這是以國際通用的標準所算出來的結果」

2018年5月，賴清德於五一勞動節前夕表示稱勞工平均總月薪將近5萬元，創下歷史新高，引來輿論嚴重抨擊。徐國勇親上火線表示，「這是以國際通用的標準所算出來的結果」，賴清德沒有說錯。

(中時電子報)