新竹酸雨發生率冠全台　板橋降雨酸如檸檬汁

2018年05月05日 14:54 中時 洪安怡

桃竹地區民眾得當心！依據環保署資料顯示，去年新竹站雨水酸鹼值（pH）平均為4.73，取代連5年稱霸的中壢，站上全台第一名，且酸雨機率最高達85％，板橋地區更曾在去年7月出現雨水pH值達3.1，如同天空降下「檸檬汁」。

雨水中會溶進大氣中的二氧化碳，因此正常降雨就是弱酸性，pH值約在5.6左右，而火山爆發噴出的硫化氫，海洋所釋放出的二甲基硫，高空閃電所導致氮氧化物等，都會使雨水更酸化，讓pH值降至5.0，但倘若雨水pH值在5.0以下時，幾乎可判定已是人為酸性汙染物的影響，如二氧化硫、氮氧化物、硫氧化物等，因此學者將pH值在5.0以下的雨定義為「酸雨」。

環保署委託中央大學分析去年國內酸雨分布情形，結果發現去年1~11月全台雨水pH值平均為5.31，除中壢站、新竹站外，其餘12站pH值皆在5.0以上；北部測站雨水酸化情形較南部顯著，pH值約在4.71~5.22，中部測站pH值約在5.65~6.19，南部測站pH值介於5.06~6.01間，東部成功站pH值平均為5.28。

根據近3年數據顯示，中壢、新竹站雨水pH值平均一直是最低，且有惡化情形；中壢站的雨水pH值從2015年的4.83、2016年4.77、去年則為4.79，數字上上下下，但新竹站雨水pH值2015年為4.95、2016年為4.86、去年更降至4.73，首度超越中壢，成為全台雨水雨最酸的地區。

數據更發現，去年7月和12月底，新北板橋地區分別測得雨水pH值達到3.1、3.67，相當於檸檬汁的酸度。此外，去年全台酸雨發生率是35％，但北部各測站發生率仍超過5成，其中新竹85％最高，中壢71％居次，總體而言，去年較前一年度整體酸雨發生率更為上升。

環保署空保處長蔡鴻德解釋，去年降雨集中於東北季風期間，受境外汙染傳輸影響，致使酸雨機率變高；新竹站測站座落地點沒有風場，加上國道3號的移動汙染源來源，及境外汙染源的影響，導致酸雨情況有惡化；板橋降下酸雨則是少數特例，主因在雨量太少，瞬間累積酸度飆高。

蔡鴻德說，雖然桃園與新竹雨水酸化較顯著，但若從2015年至今，每年1~3月份的雨水酸化現象觀察，可以發現酸雨區域有逐年減少的趨勢，台北、鞍部、宜蘭、中壢、新竹5測站，雨水pH值平均已經由4.8上升至5.4，並非全然沒有改善。

(中時 )