酸雨恐致禿頭　環保署考慮設酸雨警示

2018年05月05日 14:56 中時 洪安怡

醫師警示，酸雨成分除酸性物質，還帶有空氣汙染物與化學物的刺激，長期接觸下，恐造成過敏，導致刺激性皮膚炎，甚至造成禿頭等，也讓環團批評，環保署只點出酸雨現象，卻沒有提醒對人體甚至動植物的危害，如何防範以及降低汙染，監測失去意義。環保署則回應，未來不排除整合氣象局監測站，增加酸雨警示資訊。

依據桃園市環保局空氣汙染防制監測網資料指出，一般的雨水酸鹼值約莫在5，而番茄汁酸鹼值略大於4，醋酸鹼值為3。桃園中壢、新竹地區長期降下酸雨，有時酸度已經接近番茄汁，新北板橋地區更曾降下酸鹼值3.1的酸雨，如同降下醋或是檸檬汁。

開業皮膚科醫師趙昭明指出，酸雨不只有酸性，還帶有空氣汙染物等化學刺激，如果長期接觸，恐怕會對皮膚造成搔癢、敏感等，頭皮的毛囊因此遭到損害，進而出現掉髮、漸禿的狀況。

趙昭明提醒，民眾應該撐傘、穿雨衣等，盡量避免淋到酸雨，但如果不得已接觸，也應該在最短的時間內，用清水清潔乾淨，千萬不能等自然風乾，讓汙染物質留在皮膚上，對皮膚造成刺激。

「只描述事實，沒有從根本原因去探討預防，講這個有什麼意義」，台灣健康空氣行動聯盟發起人葉光芃批評，既然酸雨成因包含境內與境外汙染源，那境內外的比例分別是多少？境外是否有機會透過外交手段溝通，境內部分又該如何降低，不能是只點出酸雨的事實，而是要進一步提醒民眾怎樣預防、怎樣改善。

環保署空保處長蔡鴻德表示，境內、境外汙染源對酸雨成因的影響比例不好估算，還有技術問題需要克服，目前環保署的數據資料會有時間差，未來升格成環資部，與氣象局進行整合後，酸雨的監測站數量變多，解決問題的能力也會變強，屆時不排除可以讓空汙預報結合氣象降雨資訊，增加酸雨預警訊息。

(中時 )