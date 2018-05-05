大型戶外藝術裝置進駐 花蓮港親水遊憩區大吹藝術風

2018年05月05日 14:53 中時 張祈

花蓮港務公司近年來致力發展觀光遊憩，港區整建工程接續進行，從景觀橋的改建逐漸吸引賞景人潮。（張祈攝）

為延續藝術風氣，港務公司規劃「環境藝術接力創作坊」，運用現有的8個現有水泥底座基底，邀請藝術家接力創作，打造一條獨一無二的藝術廊道。（張祈攝）

為打造特色花蓮港親水遊憩區，台灣港務公司花蓮分公司除了重新拉皮、整建周邊倉庫改建藝術空間，上月起發起藝術家接力創作活動，廊道沿線放置大型戶外藝術品，讓花蓮濱海沿線大吹藝術風。

花蓮港近年來致力發展觀光遊憩，港區整建工程接續進行，從景觀橋的改建逐漸吸引賞景人潮，帶動周邊餐廳、咖啡廳業者前來「卡位」透過大小展覽逐漸打出名號，花蓮著名的石雕藝術季也選在此做戶外創作區。

隨著石雕作品陸續移置搬離，為延續藝術風氣，港務公司今年4月起，與港邊進駐的維納斯藝廊合作，規劃「環境藝術接力創作坊」，運用現有的8個長寬約1.6至3公尺，高約0.4公尺的水泥底座基底，邀請具有國際、在地、素民特質的女藝術家接力創作，打造一條獨一無二的藝術廊道。

花蓮港務公司指出，第一件作品「鄉愁之錨」由藝術家上山利用港邊廢棄鐵器材製成，包括倉庫內棄置多年的船錨，打造具有海港意象的作品，道出海上遊子心中漂流不定的鄉愁；第二件作品則為高達4公尺的鐵雕作品「鯨囍花蓮港」栩栩如生的表現一對鯨魚母子的姿態。

8件作品目前接力完成2件，預計今年全數完成，港務公司指出，除了藝術作品延伸港邊，目前也與台開公司旗下的風獅爺購物中心簽訂開發契約，委託經營港邊閒置倉庫4棟，誓言打造兼容自然和人文特色的旅遊新地標。

(中時 )