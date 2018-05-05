工程師翹班上應召站…上到泰國變性人

應召站透過LINE群組PO上小姐照片。（陳鴻偉翻攝）

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業者強調照片保證本人，否則賠3萬元。（陳鴻偉翻攝）

30歲在東區某公司擔任工程師的林姓男子，日前下午偷偷翹班，前往萬華某應召站消費，不料碰上警方臨檢，同棟大樓共查獲8名以觀光名義來台的泰國女子，其中與林性交易的是1名36歲的變性人米奇，林在獲知對方是男兒身時驚訝不已，邊抱怨還邊拜託：「不要通知我公司家人好嗎？」

萬華警方日前獲報，名為「伊伊」的應召站，透過LINE特定群組，大肆發送各種賣淫小姐美照，業者為了促銷，還特別強調「100%本人 作假賠3萬！」旗下22歲的變性人因有F罩杯身材，業者給她取上花名「乳牛」，生意十分興隆。

林姓工程師獲知米奇是變性人，驚訝不已。（陳鴻偉翻攝）
警方查獲8名賣淫泰女及大批保險套。（陳鴻偉翻攝）

警方經多日追查，鎖定應召站藏匿在漢口街大樓內，日前前往搜索，當場逮捕周姓、陳姓等員工，另在各套房內，逮捕米奇、乳牛等8名泰籍女子，以及林姓工程師在內的5名嫖客。

在泰國擔任美髮師的米奇向警方表示，自己從小就嚮往當女生，長大工作存夠錢後，8年前完成變性手術，但因還是必需進行其他小手術，所以才會以觀光名義來台賣淫，每次交易價格3500他拿1000元。

乳牛則聲稱當時變性跟人借錢，為了還債才會下海，他的交易價格為4800元，每次拿取1300，這些泰女都打算做1個禮拜就離開，不料遭警查獲，警方偵訊後，各依妨害風化、違反社維法將眾人送辦，泰女隨後也被送往移民署等待遣返。

(中時 )

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