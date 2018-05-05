後送任務中離世 蘭嶼護理師獲頒「特殊奉獻獎」

2018年05月05日 15:07 中時 倪浩倫

蘭嶼護理師蔡邑敏在直升機後送任務中離世，今獲頒「特殊奉獻獎」，由蔡爸爸和蔡媽媽出席領獎。（倪浩倫攝）

蔡媽媽談到女兒時數度難過落淚。（倪浩倫攝）

2月5日深夜，一架黑鷹直升機執行蘭嶼傷患的後送任務，卻在起飛後失聯，機上一名陪同後送、年僅28歲的護理師蔡邑敏，於4月12日確認罹難，令人相當不捨；由民團發起的「南丁格爾獎」，今特別頒發「特殊奉獻獎」給蔡邑敏，以表揚她對醫療的貢獻。

因為父母在蘭嶼擔任師職的關係，蔡邑敏在蘭嶼出生，從此和蘭嶼結下不解之緣，護專畢業後，原先在台南服務，但因想和家人多點時間相處，決定考回蘭嶼衛生所擔任護理師，一待就是5年多；從小就喜歡小孩、樂於照顧老人的蔡邑敏，在蘭嶼服務期間，她甚至開始學習達悟族語言，就是為了和當地住民有更好的互動、提供更好的服務。

2月5日深夜，因有一名80幾歲長者重病，被蘭嶼當地醫師評估需緊急後送，空勤總隊接獲通知後，歲從台東派遣一台黑鷹直升機到蘭嶼執行任務、將患者接回本島急救。

蔡媽媽回憶，因為邑敏隔天放假，該趟任務本來和她無關，邑敏甚至已先買好了隔天回台東的船票，但因台東當地人力不足的關係，使得「蘭嶼往台東」這段後送過程中，需有一名蘭嶼的護理師陪同，在3名的當地護理師當中，邑敏就是被選中的那一人。

任務執行的當天，蘭嶼當地天氣相當糟糕，邑敏在直升機起飛前，還透過通訊軟體跟媽媽說「降不降得下來還不知道」、「我再給你打電話」、「風超大」、「又下雨」、「我很怕」。蔡媽媽說，邑敏過去執行過相當多次後送任務，這次卻是她「首次感到害怕」，但依然勇敢的搭上直升機，「為她感到驕傲」。

蔡媽媽表示，邑敏的生命雖短，一生卻活得相當精采，在辛勤工作之餘，生活都被跑馬拉松、浮潛、出國旅遊所填滿；蔡爸爸說，邑敏對父母也相當孝順，每次被媽媽碎碎念的時候，就算覺得委屈也都不會回嘴，只會默默回到自己房間，因為知道爸爸愛吃魚，邑敏每次從蘭嶼返回台東的家時，都會特別帶最新鮮的海鮮回家。

5月15日就是邑敏的百日，也被定為邑敏的告別日，蔡媽媽說，會將近期替邑敏領取的獎項，在當天燒給她，無法燒的，則會擺在邑敏買在台東的房子內，以茲紀念。這次獲頒「特殊奉獻獎」，蔡媽媽說，感謝社會對女兒的肯定，但也希望透過檢討、改善離島的後送機制，不要再有人因而犧牲。

(中時 )