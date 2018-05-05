曾國城參加中視《飢餓遊戲》 揮汗闖關吃美食

2018年05月05日 16:06 旺報 廖慧娟

豔陽下，曾國城（右2起）與王仁甫、孫協志、許孟哲玩遊戲，爭搶美食。（中視提供）

中視每周日晚間8點播出的《飢餓遊戲》，特別邀請中天《金牌大賤諜》主持人曾國城、Wesley、楊晨熙、巴鈺、蔡頤榛（五熊）、趙孟姿到桃園玩遊戲、吃美食。精彩的內容，將在5月6日播出。

曾與王仁甫一起主持《冒險奇兵》的曾國城，近年大多在室內工作，這次可是難得出外景。孫協志強調：「我們可是拜託了好久，大概有10次吧！」特愛美食的曾國城也開心擁著這群老朋友說：「我們終於團圓啦！」

很久沒在戶外挑戰闖關遊戲，曾國城一開始還信心滿滿，沿著濱海公路，頂著烈日騎腳踏車時，就嗆聲遙遙落後的楊晨熙：「你以為我來復健的啊？」沒想到後來自己體力不繼，被王仁甫超車成功，他與孫協志、孟哲一行人揮汗努力猛追。

原以為騎完車就可以吃美食，沒想到停車後，已經喘吁吁的曾國城還得挑戰用盤子接沙包；烈日炎炎下，曾國城忍不住頻頻擦汗，疑惑地問：「我們太陽下山前會回家吧？」

事後聊到參加《飢餓遊戲》的心得，曾國城嚴肅地說：「這節目就是個小型社會的縮影，可以看到人在飢餓當中顯現出真實的人性，各關卡的設計提供了很不一樣的節目型態、真的很受歡迎。且因為很真實，遊戲中很多讓人非常吐血、且需要拼命的關卡！」

曾國城表示，在他心中，一直覺得《飢餓遊戲》的3位主持人很令人感動：「以前他們叫少年特攻隊，現在是壯年特攻隊啦！當然長大了有些改變，3位都越來越沉穩了，懂得用腦！」在他眼中，孫協志較有謀略、隨時都在策畫想能贏得比賽，而對於體能最好的許孟哲，曾國城搞笑說：「在節目中常可以感覺到孫協志與王仁甫一直想把他（孟哲）處理掉！」

(旺報 )