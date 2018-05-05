黑鷹罹難護理師獲獎 賴清德：彰顯不怕險阻精神

2018年05月05日 15:48 中時 鄭舲

今年二月初一架黑鷹直升機到蘭嶼執行後送任務時發生意外墜海，機上陪同後送的台東縣蘭嶼鄉衛生所護理部護理師蔡邑敏也不幸罹難，今天獲頒第七屆南丁格爾獎「特殊貢獻獎」。出席致詞的行政院長賴清德表示，黑鷹直升機內遺體經DNA確認就是蔡邑敏，今天又獲得這樣的獎，彰顯她不怕困難、險阻精神，事情也是圓滿，不至於有太多遺憾。

慈月社會福利慈善基金會今天舉行第七屆南丁格爾獎頒獎典禮，賴清德表示，身為醫界一份子，很高興慈月基金會能舉辦南丁格爾頒獎典禮，彰顯護理人員的偉大奉獻，也要在護理節前夕祝福護理師佳節愉快。今年獲獎的團體單位，都是聲名遠播、成效卓著；6位個人獎項，不僅把照顧病人工作做好，還讓護理工作持續進步、單位成長，讓人欽佩。

賴清德提到，今年特殊奉獻獎頒給蔡邑敏小姐，也讓人不捨。當時蔡邑敏雖一度因天候不佳而遲疑，但醫師決定後送後，「她雖然怕，還是勇敢面對」，最後雖發生不幸，也顯現南丁格爾精神，提供病人無微不至照顧、勇敢面對困難危險。賴清德也特別跟蔡邑敏父母致意，「小敏」不但工作表現佳，也很孝順，對故鄉蘭嶼也有很深感情，蔡媽媽也提到最後小敏能回家、今年獲得這個獎，也是一種圓滿。

賴清德說，行政院對離島資源不足的問題也建置空中後送團隊，未來也考慮重金禮聘醫療人員，讓偏鄉離島可以自主照顧當地民眾。行政院也重視護理人員的辛勞，在衛福部長陳時中努力下，護病比已納為醫院興建、評鑑要項，未來也會納入健保給付要項，護病比高、給付就高，讓護理人員不至於同時照顧過多病人。

(中時 )