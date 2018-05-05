台大學生會： 校務會議學生代表應增至5分之1

友善列印
旺報

伴隨「拔管」風波持續延燒，台大將於12日召開臨時校務會議，討論後續，台大學生會今（5）日發布聲明，將在臨時校務會議上提出3點主張，應討論是否修繕教授兼職等就職倫理機制、解決校長遴選爭議，以及應調整校務會議與遴選委員會的學生代表席次比例，即校務會議學生代表應增至5分之1，讓學生意見能夠加入。

台大師生4日舉辦「新五四運動」，抗議政府干涉大學自治，並強烈反對教育部駁回台大校長遴選結果，台大學生會在臉書發表「大學自治的主體應回歸學生」一文指出，在抗議活動外，有拆除學生布條、對學生辱罵、推擠等情事發生，並發生部分肢體衝突，造成學生受傷。

台大學生會認為，台大校長遴選爭議開始以來的諸多辯論與分歧意見，已轉變為不同政治立場間的鬥爭角力；且自事件發生以來，在過往交流版上的熱烈討論中，對於校園事務的關心，學生從未缺席，學生意見縱能「上達」，在校內法規體系中，學生缺乏充足的會議參與實質決策權力，往往無法被體現於校務革新上，抑或是依此選出一位全體台大學生所認同的校長人選。

台大學生會因此提出3點訴求，並即將在12日召開的臨時校務會議上，主張會議全程公開，同時也將進行網路直播及文字速記，好讓學生都能掌握會議進度；此外，學生會也將在會議上提出3點訴求：

第一，針對教育部指出兼職問題，校方應重視學術社群長期以來，所採取的「事後追認」做法，但台大學生會主張，校方應徹底予以釐清檢討相關規定，並進行後續體制修繕，若僅存僥倖不願積極改善，未來爭議勢必不斷重演。

第二，臨時校務會議需決議，是否同意教育部駁回管中閔出任校長，若同意，則依循法規，應儘速重啟遴選程序；若不同意，也須 立即提出法律訴訟。

第三，則應調整校務會議與遴選委員的學生代表席次比例，好讓學生意見能夠加入，對此台大學生會主張，校務會議學生代表比例應增加至5分之1。

台大學生會強調：「我們本著大學自治應以學生為主體的立場，要求台大不僅應儘速為延燒已久的爭議畫下句點，更有必要增加學生在校園的發言空間及權利。」

(旺報 )

管中閔、吳茂昆誰最勵志？　網友… 階梯彩繪火炎山沖蝕溝新亮點 生…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。