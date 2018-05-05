台大學生會： 校務會議學生代表應增至5分之1

2018年05月05日 16:06 旺報 李侑珊

伴隨「拔管」風波持續延燒，台大將於12日召開臨時校務會議，討論後續，台大學生會今（5）日發布聲明，將在臨時校務會議上提出3點主張，應討論是否修繕教授兼職等就職倫理機制、解決校長遴選爭議，以及應調整校務會議與遴選委員會的學生代表席次比例，即校務會議學生代表應增至5分之1，讓學生意見能夠加入。

台大師生4日舉辦「新五四運動」，抗議政府干涉大學自治，並強烈反對教育部駁回台大校長遴選結果，台大學生會在臉書發表「大學自治的主體應回歸學生」一文指出，在抗議活動外，有拆除學生布條、對學生辱罵、推擠等情事發生，並發生部分肢體衝突，造成學生受傷。

台大學生會認為，台大校長遴選爭議開始以來的諸多辯論與分歧意見，已轉變為不同政治立場間的鬥爭角力；且自事件發生以來，在過往交流版上的熱烈討論中，對於校園事務的關心，學生從未缺席，學生意見縱能「上達」，在校內法規體系中，學生缺乏充足的會議參與實質決策權力，往往無法被體現於校務革新上，抑或是依此選出一位全體台大學生所認同的校長人選。

台大學生會因此提出3點訴求，並即將在12日召開的臨時校務會議上，主張會議全程公開，同時也將進行網路直播及文字速記，好讓學生都能掌握會議進度；此外，學生會也將在會議上提出3點訴求：

第一，針對教育部指出兼職問題，校方應重視學術社群長期以來，所採取的「事後追認」做法，但台大學生會主張，校方應徹底予以釐清檢討相關規定，並進行後續體制修繕，若僅存僥倖不願積極改善，未來爭議勢必不斷重演。

第二，臨時校務會議需決議，是否同意教育部駁回管中閔出任校長，若同意，則依循法規，應儘速重啟遴選程序；若不同意，也須 立即提出法律訴訟。

第三，則應調整校務會議與遴選委員的學生代表席次比例，好讓學生意見能夠加入，對此台大學生會主張，校務會議學生代表比例應增加至5分之1。

台大學生會強調：「我們本著大學自治應以學生為主體的立場，要求台大不僅應儘速為延燒已久的爭議畫下句點，更有必要增加學生在校園的發言空間及權利。」

(旺報 )