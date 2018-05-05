暨大附中腦癌生參與統測 拒絕特權讓人感佩

2018年05月05日 16:09 中時 廖肇祥

張國駿高一時發現得了惡性腦瘤，雖然身體狀況不佳，仍堅持不需特權，參與校內各個活動。（圖／暨大附中提供）

四技二專統一入學測驗於5日起舉行兩日，南投縣考區有2549位考生參加考試，其中暨大附中考生張國駿，因惡性腦瘤長期接受化療，今日他特別向醫院請假，撐著虛弱的身軀堅持與同學並肩作戰，堅毅的精神讓人感佩。

畢業於埔里國中的張國駿，高一時因頭痛欲裂就診，發現罹中樞神經腦癌，俗稱惡性腦瘤，與學校討論後休學兩年進行手術、電療與化療，前年復學返校後，即使裝設人工血管，頭痛、頭暈、記憶力嚴重減退、雙腳無力，他仍認真學習，經常早上8點到校學習，下午兩點要到醫院報到，在暨大附中求學階段，堅持老師一視同仁，不要有特權，無論是新詩團朗、英文歌唱，都和同學一起在舞台上揮灑青春。

張媽媽表示，國駿雖然受到腦癌打擊，但仍努力不懈，施打新型的抗癌劑，自費每劑花費近7萬元，一次療程就要10劑，再包括其他相關醫療費用，就要近百萬醫療費，18歲前每天都要到台中電療，路途遙遠，幸好有麥當勞癌症之家的協助，現在國駿已經20歲了，這三年來同學對他很好，讓他覺得很感激，並希望未來能就讀最愛的電腦資訊類科系。

導師李瑩慧表示，一路看著國駿咬牙突破生命難關，努力向上的精神讓師生們都很敬佩，長期病痛的狀況下，就算只有幾小時的看病空檔，他都會趕回埔里上課，衷心祝福他有健康的身體，進入他心目中的理想大學，完成夢想。暨大附中張正彥校長表示，一路看著國駿風雨無阻堅持到校，參加學校大大小小活動，這種不畏生命磨難，朝著夢想邁進的毅力真的很難得，盼望在大家的集氣祝福下，熬過幽谷，躍過生命的難關。

(中時 )