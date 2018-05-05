味丹杯首屆書法暨篆刻比賽 千人揮毫弄墨

味丹杯全國書法暨篆刻比賽競爭激烈，陪同參賽的家長擠在看台觀看「筆戰」。（王文吉攝）

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高中、大學組競爭激烈，來自各地的佼佼者同場較勁，有高中生懸腕運筆縱橫自如。（王文吉攝）
主辦單位提供奉天石印材，參賽者自備檯燈、工具箱，埋頭篆刻。（王文吉攝）
味丹杯全國書法比賽競爭激烈，參賽者趕在時間截止前交件。（王文吉攝）
明道高中一年級簡崇漢以「魏碑體」，寫下康凱淋的《杉林溪夏日作》，獲得高中、大學組第5名。（王文吉攝）
主辦單位頒發書法社會組第1至5名的獎杯及獎金。（王文吉攝）
味丹杯首屆書法暨篆刻比賽 千人揮毫弄墨

味丹文教基金會舉辦首屆味丹杯全國書法暨篆刻比賽，篆刻組40名參賽者聚精會神運刀刻章，最後由劉志欣奪冠。書法組更是高手雲集，收到3641件，經評審團初選，1411名晉級者5日齊聚沙鹿區北勢國中揮毫，有父子檔、姊弟檔同時入選並於各組競爭，還有來自澎湖、金門的學童，由家長陪同搭機來台參賽。

就讀澎湖縣馬公市中正國小美術班的葉佩辰，由媽媽陪同搭機來台參賽，她以擅長的「歐體」發揮，顯得得心應手。葉佩辰說，以前只有參加縣內賽事，首度跨海挑戰，特別開心，因為寫寫字，還可以順便來玩。獲得高中組第5名的簡崇漢表示，他小時候寫字不好看，後來練習書法，硬筆字跡也變得比較工整。

評審總召、書法名家周良敦表示，味丹企業形象良好，首度舉辦書法比賽，就有超過千人參與，這是近10年來國內規模數一數二的書法比賽，若能年年舉辦，累積經驗，未來可擴大為國際級，並邀請大陸、日本等名家來台交流。

味丹生技總經理楊世安表示，書法可以陶冶人心，也能培養藝術家的人格特質，希望透過書法暨篆刻比賽，推動書寫藝術，鼓勵全國所有年齡層參與，而味丹文教基金會致力推廣文化教育，於民國79年由創辦人楊深波先生捐建沙鹿鎮立圖書館，並獎助優秀學子奮學向上。

(中時 )

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