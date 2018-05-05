五月天香港迪士尼開唱 米奇、米妮同台秀LOVE

2018年05月05日 16:20 旺報 廖慧娟

五月天在香港迪士尼舉行「五月天LIFE《人生無限公司》2018巡迴演唱會無限放大版香港站」。（相信音樂提供）

五月天〈I Will Carry You〉MV將團隊精神面用未來的故事詮釋。（相信音樂提供）

台灣天團五月天昨天（5月4日）晚上在香港迪士尼樂園幻想道露天場地舉行「五月天LIFE《人生無限公司》2018巡迴演唱會無限放大版香港站」，這不僅是五月天成軍12年來，在香港首次舉行的首場大型戶外演唱會，也是香港迪士尼樂園度假區（香港迪士尼）開業以來，第一次為大型露天演場會提供場地。

「人生無限公司」巡演的「無限放大版」加入更多新元素，由20座尖塔打造出14層樓高的「人生的移動城堡」變化出不同的舞台，包括「搖滾萬歲唱片行」、「無限大教堂」、「天空總署發射台」等。為了百分百呈現最完美極致的震撼效果，讓更多樂迷上班打卡，忍痛放棄紅館檔期，首次在香港挑戰戶外演出，地點更是破天荒在迪士尼樂園幻想道露天場地開唱6場12萬人，讓「人生的移動城堡」與「迪士尼城堡」相輝映。

昨晚的演唱會擠進2萬人，現場高潮不斷，五月天除了帶來眾多演唱會必唱嗨歌，當獻唱完〈戀愛ING〉後，特別嘉賓米奇與米妮驚喜現身，舞台上大螢幕同時播放香港迪士尼全新夜間表演「We Love Mickey！大街投影盛演」的精彩片段，炫目繽紛的米奇星光大街光影瞬間布滿現場，米奇與米妮開心地隨著音樂一同跳舞，五月天更在台上帶動全場做出「L-O-V-E」動作，讓台下眾多粉絲驚喜不已，將演唱會氣氛掀到另一個高峰！

為了這場演唱會，香港迪士尼發揮特有的「一站式度假區」優勢，為粉絲提供「樂園‧酒店‧演唱會」的度假體驗。

舉辦演唱會之外，日前五月天還與遊戲《王者榮耀》、《傳說對決》合作推出的團隊主打歌〈I Will Carry You〉新歌及MV釋出後，獲得廣大好評，歌迷也把五月天過去作品和現在作品相互連結，意外發現原本擁有各別故事的歌曲，竟都能串連起來，不只歌曲還有MV人物跟故事本身，形成「五月天宇宙」現象。

〈I Will Carry You〉的MV再度看到曾在《派對動物》內出現的「熟版五月天」。這次MV劇情的背景時間來到2071年5月5日的前夕，53年後的今天，五月天各自在鍾情的領域上堅持著，有藝術創作的阿信、持續音樂上的怪獸、經營電競酒吧的老闆冠佑、遊戲霸主的瑪莎、運動員的石頭，即便身處各地，心中仍時常想起彼此，在極具意義的 5月5日「五月天日」，五人再度團聚。故事象徵著在人生這場派對上，堅持自己喜歡做的事情，努力奮鬥，其中更少不了一路上友情的互相扶持。「I Will Carry You」擁有彼此不忘初衷並肩作戰，哪怕歷經挫敗與瓶頸，仍舊相互Carry的團隊精神。

(旺報 )