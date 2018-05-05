鐵皮工廠種大麻 10公克賣到6800元

2018年05月05日 17:13 中時 馮惠宜

林嫌（前排著綠衣者）因涉嫌重種植二級毒品大麻圖利，被警方以違反毒品危害防制條例罪移。（馮惠宜翻攝）

林嫌（前排著綠衣者）因涉嫌重種植二級毒品大麻圖利，被警方以違反毒品危害防制條例罪移。（馮惠宜翻攝）

彰化33歲林姓男子從國外網站購得大麻種子後，自行研究種植大麻的方法，並承租鐵皮屋種植大麻，所種植的大麻經乾燥後以每10公克新台幣6800元的代價，在網路以「Alis friend阿里的朋友」為匿名販賣圖利，警方經四個月佈線跟監，終於在本月2日收網，一舉在彰化縣彰化市磚窯路一處鐵皮屋內，將林男等三嫌逮捕，現場也查獲二級毒品大麻活株株、乾燥大麻葉成品等證物。

警方於106年9月份於南部查獲某夜店DJ，涉嫌栽種大麻供己施用，經偵察發現該名DJ就是像「Alis friend」買種子，日前在掌握林嫌真實身分及所承租的大麻植栽工廠位置，2日持搜索票前往彰化縣彰化市磚窯路鐵皮屋內，除查獲33歲林嫌，也帶回37歲和31歲朱男等三人。

台中市警局第五分局更在現場查扣第二級毒品大麻活株33株、乾燥大麻葉成品14公克、培養土、生長燈具、電子磅秤、夾鏈袋、照明設備等證物。

警方調查林嫌從國外網站購得大麻種子後，自行研究種植大麻之方法，製作成大麻栽種筆記，並購買植物培養土、植物生長燈具等器材，在彰化縣彰化市磚窯路承租鐵皮屋內種植大麻，所種植的大麻經乾燥後以每10公克新台幣6,800元的代價，販賣給高雄地區下游毒販或夜店圖利。

專案小組勘察發現林嫌等人承租的鐵皮屋，四週均為沖床加工廠，林嫌等為掩人耳目，選擇於該處種植大麻，唯仍被警方鍥而不捨將林嫌等三人查緝到案，林嫌等訊後坦承不諱，全案也依違反毒品危害防制條例罪移送高雄地方法院檢察署偵辦。

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(中時 )