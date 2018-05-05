鐵皮工廠種大麻 10公克賣到6800元

台中市警局第五分局2日在林男位於彰化市磚窯路大麻鐵皮工廠內發現二級毒品大麻活株等證物。（馮惠宜翻攝）

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林嫌（前排著綠衣者）因涉嫌重種植二級毒品大麻圖利，被警方以違反毒品危害防制條例罪移。（馮惠宜翻攝）
林嫌（前排著綠衣者）因涉嫌重種植二級毒品大麻圖利，被警方以違反毒品危害防制條例罪移。（馮惠宜翻攝）

彰化33歲林姓男子從國外網站購得大麻種子後，自行研究種植大麻的方法，並承租鐵皮屋種植大麻，所種植的大麻經乾燥後以每10公克新台幣6800元的代價，在網路以「Alis friend阿里的朋友」為匿名販賣圖利，警方經四個月佈線跟監，終於在本月2日收網，一舉在彰化縣彰化市磚窯路一處鐵皮屋內，將林男等三嫌逮捕，現場也查獲二級毒品大麻活株株、乾燥大麻葉成品等證物。

警方於106年9月份於南部查獲某夜店DJ，涉嫌栽種大麻供己施用，經偵察發現該名DJ就是像「Alis friend」買種子，日前在掌握林嫌真實身分及所承租的大麻植栽工廠位置，2日持搜索票前往彰化縣彰化市磚窯路鐵皮屋內，除查獲33歲林嫌，也帶回37歲和31歲朱男等三人。

台中市警局第五分局更在現場查扣第二級毒品大麻活株33株、乾燥大麻葉成品14公克、培養土、生長燈具、電子磅秤、夾鏈袋、照明設備等證物。

警方調查林嫌從國外網站購得大麻種子後，自行研究種植大麻之方法，製作成大麻栽種筆記，並購買植物培養土、植物生長燈具等器材，在彰化縣彰化市磚窯路承租鐵皮屋內種植大麻，所種植的大麻經乾燥後以每10公克新台幣6,800元的代價，販賣給高雄地區下游毒販或夜店圖利。

專案小組勘察發現林嫌等人承租的鐵皮屋，四週均為沖床加工廠，林嫌等為掩人耳目，選擇於該處種植大麻，唯仍被警方鍥而不捨將林嫌等三人查緝到案，林嫌等訊後坦承不諱，全案也依違反毒品危害防制條例罪移送高雄地方法院檢察署偵辦。

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(中時 )

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