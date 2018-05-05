水美梅野餐趣 南投縣梅子節壓軸戲精彩

南投縣梅子節壓軸戲，5日在水里鄉知名「鵲橋」吊橋，由來賓示範梅子酵素製作、民眾席地千人野餐畫下句點。（沈揮勝攝）

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水里鄉農會在南投梅子節壓軸活動中，發表多款新開發的優質農產加工品。（沈揮勝攝）
活動開場鼓樂精彩。（沈揮勝攝）
「水美梅．千人野餐趣」。（沈揮勝攝）
現場農特產活動，散發濃濃人情味，以及山居農友的淳樸。（沈揮勝攝）

為推展青梅產業、協助農民行銷，南投縣政府與信義、國姓、水里及仁愛等產地農會合作，3月下旬啟動「春天．旺見梅好」南投梅子節，先後在仁愛鄉及信義梅子夢工廠舉辦「梅來原趣」、「千人脆梅DIY」，5日再於水里鄉鵲橋，以「水美梅．千人野餐趣」為系列活動畫下圓滿句點。

縣府農業處長陳瑞慶指出，南投縣為台灣青梅主要產區，栽培面積1356公頃，占全台32%，為山區農業重量級作物。縣府每在青梅產季辦梅子節系列活動，除邀遊客為產地帶來人氣，各農會另赴宜蘭、台北、新北、台中等都會區行銷，對活絡山村經濟有正面助益。

活動由陳瑞慶及水里鄉農會理事長蕭志全、總幹事張啟荃主持，農委會輔導處長朱建偉、農糧署中區分署長王安石、水里鄉公所前主祕陳中明、縣農會總幹事曾明瑞及埔里、仁愛、中寮、草屯等鄉鎮農會總幹事何世鴻、戴錦稔、林裕堂、蕭忠郁都共襄盛舉。

活動在擊鼓樂音聲中登場，鄉農會以員工走秀方式，發表「水里紅」小葉種紅茶及黃金柚子皮Ｑ、財丁、檸檬片、芭樂乾、水禮黑木耳「黑黑露」飲品與「凍橄梅梅」等新開發農產加工品。

隨後邀來賓共同DIY，示範梅子酵素製作方式，伴隨著南投縣知名「曼暉舞團」、國立水里商工熱舞表演，以及街頭藝人精彩表演Show，千人席地野餐，為「春天．旺見梅好」南投縣梅子節系列活動完美壓軸。

(中時 )

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