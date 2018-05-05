音樂撫慰人心 雲翠災區變身演藝廳

2018年05月05日 17:31 中時 張祈

《1000把大提琴的合奏》故事音樂會5日在倒塌的雲翠大樓原址舉辦。（張祈攝）

雲門翠堤主委林葳背著相機現身音樂會現場，感謝這群為災民付出關懷的善心民眾，盼音樂能改變雲翠造成的陰影，讓活著的、離開的都能得到撫慰。（張祈攝）

日本神戶大地震，民間發起「千人大提琴演奏會」以樂音撫慰人心，花蓮震後也有一群書店業者仿效，串連家扶中心、學校樂團及在地演奏家，回到因地震倒塌的雲翠大樓原址演出，以優美旋律照亮震後陰暗的記憶。

由花蓮家扶中心與孩好書屋、時光二手書店、雨樵懶人書店、練習曲書店、七公里的幸福街坊共同主辦「《1000把大提琴的合奏》故事音樂會」邀請上百名樂手一起用音樂撫慰災區，現場也規劃「在斷層上閱讀-療癒花蓮」主題書展、手作體驗區及震後心理創傷輔導諮詢服務。

家扶中心社工督導王芯婷說，震後中心設有3名心理師及多名社工協助輔導孩童災後心靈重建，至今仍有5名孩童接受治療，透過音樂活動不僅活絡災區，也盼藉此找回更多需要災後重建服務的民眾。

家扶中心花費災後善款25萬辦理音樂會，並有多家餐廳業者響應，免費提供參與民眾餐點，協辦的孩好書屋負責人江珮瑾說，演出人員從國小一、二年級到大學生都有，為讓每個人都能輕鬆演奏，合奏曲目「千風之歌」、「送你這對翅膀」統一設定為C大調，除了上百人演奏，還有熱心民眾上台一同演唱。

「不只撫慰災民，而是療癒整個花蓮！」雲門翠堤主委林葳背著相機現身音樂會現場，她說，音樂、閱讀皆可撫慰人心，地震造成的傷害不止是倒塌大樓的災民，全花蓮都是這場地震的災民，盼音樂能改變雲翠造成的陰影，讓活著的、離開的都能得到撫慰。

(中時 )