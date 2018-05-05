歐盟7個主要國家青年對歐盟認同度回升

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儘管近年在歐盟各個主要國家中，疑歐派政黨的得票率都顯著增加，英國甚至通過脫歐公投，準備於明年正式脫離歐盟，但最新民調顯示，在包括英國在內的7個歐盟主要國家中，青年對歐盟認同度回升。

新華社柏林４日報導指出，根據德國途易基金會３日發布名為《青年歐洲２０１８》的調查報告，目前有７１％的歐洲青年認同歐盟，希望自己的國家留在歐盟內，這一比例比２０１７年的調查結果高出１０個百分點；僅有１５％的歐洲青年仍然支持本國退出歐盟，比２０１７年下降了６個百分點。

調查中顯示，歐盟國家中，西班牙、德國和義大利的青年對歐盟最有好感，分別有８５％、８０％和７１％的青年認同歐盟；法國和希臘的這一數字分別為６９％和６３％。上述五國的這一比例均比２０１７年增加了１０個百分點以上。波蘭和英國的這一數字分別為６８％和６３％，分別比去年增加了７個百分點和５個百分點。

調查還表明，目前５５％的歐洲青年認同自己的歐洲人身份；認為自己只是本國人而非歐洲人的歐洲青年有３４％。在調查涉及的歐洲國家中，只有波蘭不接受自己歐洲人身份的青年比例有所增加。

這項調查在七個歐盟國家展開，共有６０８０名年齡在１６歲到２７歲的歐洲青年參與。

本項調查針對歐盟內的主要國家進行，選中的7個國家中，除了希臘外，是歐盟28個成員國中人口前6多的國家，再扣掉波蘭後，也是歐盟GDP前5多的國家。

(中時 )

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