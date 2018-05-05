浩天宮「大庄媽」北港進香 上萬信徒護駕聲勢浩大

浩天宮重建榮譽主委陳滿（左起）、主委陳起賀、重建主委王經綻點放起馬炮。（王文吉攝）

友善列印
中時
鎮瀾宮董事長顏清標、市議員顏莉敏父女同框扶轎，恭迎「大庄媽」起駕進香。（王文吉攝）
轎班將「大庄媽」鑾轎扛上肩頭， 緩步出發，台中市長林佳龍也受邀扶轎。（王文吉攝）
恭送「大庄媽」起駕的陣頭及信眾，將浩天宮前道路擠得水洩不通，場面相當熱鬧。（王文吉攝）

台中梧棲浩天宮「大庄媽」5日清晨起駕前往北港朝天宮進香，上萬信徒搭乘800多輛遊覽車、神轎車、休旅車、轎車等浩浩蕩蕩啟程，並有150輛「浩天聖祈士」腳踏車隊與藝人庹宗康供奉的太子神像隨進香團前往北港，車隊陣容龐大。

清晨5時30分浩天宮主委陳起賀、副主委蔡棟樑等人從神龕內依序出二媽、三媽、四媽及蓬萊媽，在信眾簇擁下，舉行入轎及安座典禮，儀式莊嚴隆重，此時各友宮陣頭湧入廟埕參拜，包括鎮瀾宮董事長顏清標、台中市長林佳龍、市議員顏莉敏、王立任、楊典忠等人也前來送駕，進香隊伍在3響「起馬炮」後啟程。

恭送「大庄媽」起駕的陣頭及信眾，將浩天宮前道路擠得水洩不通，媽祖鑾轎在哨角隊、莊義團、千里眼和順風耳、三十六執士、大旗等前導下，徒步至沙鹿區玉皇殿參拜，再與香客們會合乘車，於下午3時抵達北港。

「大庄媽」進香團受到北港鎮各界熱烈迎駕，預定深夜11時在朝天宮舉行分撥聖火謁祖祝壽大典，明日凌晨零時回鑾，中途遶境彰化縣大村鄉，並停駕慈雲寺供信徒參拜。大庄浩天宮自清雍正年間創立迄今已有295年，為梧棲、沙鹿、龍井、大肚等53庄的信仰中心，兩年一度南下北港朝天宮進香則有百餘年歷史。

(中時 )

音樂撫慰人心 雲翠災區變身演藝… 高齡＋少子化 統一企業慈善基金…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。