浩天宮「大庄媽」北港進香 上萬信徒護駕聲勢浩大

2018年05月05日 17:32 中時 王文吉

鎮瀾宮董事長顏清標、市議員顏莉敏父女同框扶轎，恭迎「大庄媽」起駕進香。（王文吉攝）

轎班將「大庄媽」鑾轎扛上肩頭， 緩步出發，台中市長林佳龍也受邀扶轎。（王文吉攝）

恭送「大庄媽」起駕的陣頭及信眾，將浩天宮前道路擠得水洩不通，場面相當熱鬧。（王文吉攝）

台中梧棲浩天宮「大庄媽」5日清晨起駕前往北港朝天宮進香，上萬信徒搭乘800多輛遊覽車、神轎車、休旅車、轎車等浩浩蕩蕩啟程，並有150輛「浩天聖祈士」腳踏車隊與藝人庹宗康供奉的太子神像隨進香團前往北港，車隊陣容龐大。

清晨5時30分浩天宮主委陳起賀、副主委蔡棟樑等人從神龕內依序出二媽、三媽、四媽及蓬萊媽，在信眾簇擁下，舉行入轎及安座典禮，儀式莊嚴隆重，此時各友宮陣頭湧入廟埕參拜，包括鎮瀾宮董事長顏清標、台中市長林佳龍、市議員顏莉敏、王立任、楊典忠等人也前來送駕，進香隊伍在3響「起馬炮」後啟程。

恭送「大庄媽」起駕的陣頭及信眾，將浩天宮前道路擠得水洩不通，媽祖鑾轎在哨角隊、莊義團、千里眼和順風耳、三十六執士、大旗等前導下，徒步至沙鹿區玉皇殿參拜，再與香客們會合乘車，於下午3時抵達北港。

「大庄媽」進香團受到北港鎮各界熱烈迎駕，預定深夜11時在朝天宮舉行分撥聖火謁祖祝壽大典，明日凌晨零時回鑾，中途遶境彰化縣大村鄉，並停駕慈雲寺供信徒參拜。大庄浩天宮自清雍正年間創立迄今已有295年，為梧棲、沙鹿、龍井、大肚等53庄的信仰中心，兩年一度南下北港朝天宮進香則有百餘年歷史。

(中時 )