高齡＋少子化 統一企業慈善基金會斥資3千萬扶老助幼

2018年05月05日 17:33 中時 曹婷婷

統一慈善事業基金會成立40周年，6日在台南市立棒球場舉辦「愛與感恩 趣味樂活日」慈善公益活動。(曹婷婷攝)

米蘭時尚髮型現場提供義剪。(曹婷婷攝)

米蘭時尚髮型業者現場提供義剪服務。(曹婷婷攝)

走過半世紀的統一企業，40年前成立統一企業慈善事業基金，從早年側重社會急難救助到陪伴偏鄉弱勢兒童學習，近年著眼於台灣步入高齡化、少子化，今年在台南設立20個老人食堂據點，迄也已在嘉義、台南、高雄、屏東成立偏鄉課輔班，每年投入3千萬用於社會慈善志業，持續40年付出不輟，善盡企業社會責任。

統一慈善事業基金會成立40周年，今年特別結合統一提團的統一超商、統一棒球隊、大統益、統一實業及米蘭時尚髮型、大學眼科、Q版人像速寫，6日在台南市立棒球場舉辦「愛與感恩 趣味樂活日」慈善公益活動，並邀集銀髮族長輩、國中小學童共200人共襄盛舉，米蘭時尚髮型現場提供義剪，長輩、學童扮裝創意進場、才藝表演、闖關，共度愉快周末。

統一企業慈善事業基金會總幹事涂忠正表示，基金會一路走來在急難救助上，超過3萬個家庭受惠，近年將觸角延伸到關懷偏鄉孩子及銀髮族，於嘉義、台南、高雄、屏東四縣市設有課輔班共10班，500名學子受惠。

此外，台南去年開始設有12個老人食堂，今年將加碼到20個，此外，也發現很多成績優異卻家貧的學子，渴望上大學卻不可得，去年豈提供南一中、南女各5個傑出學生名額，經校方推薦，4年大學學雜費即由基金會贊助，等於贊助一個人20萬完成大學學業。

涂忠正說，台灣少子化的緣故，每一個孩子都是寶，企業挹注一些資源提升孩子們競爭力，非常具有意義，因此，今天也希望透過陪伴老人跟孩子，度過基金會一路走來40年的重要時刻，將取之社會用之於社會的理念，落實在生活中，也喚醒社會大眾關注弱勢長輩、學童，學習彼此關懷與懂得分享。

(中時 )