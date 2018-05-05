全校都住校 母親節活動學生奉茶搥背盡孝心

2018年05月05日 17:39 中時 潘建志

屏東崇華國小學生來自全台各地，幾乎全部住宿，母親節前夕學校舉辦「讓愛保鮮」感恩活動，小朋友為媽媽奉茶、搥背，感謝她們的辛勞。（潘建志攝）

屏東崇華國小學生來自全台各地，幾乎全部住宿，母親節前夕學校舉辦「讓愛保鮮」感恩活動，小朋友為媽媽奉茶、搥背，感謝她們的辛勞。（潘建志攝）

屏東縣崇華雙語小學學生來自全台各地，全校學生幾乎都住宿。母親節前夕學校舉辦「讓愛保鮮」感恩活動，邀請學生父母到校，由學生表演朗誦、合唱、小提琴讓父母欣賞，並奉茶、搥背感謝父母們的辛勞，讓許多人都紅了眼眶。

崇華國小是全台第一所退場的大專院校屏東「高鳳數位內容學院」，由一貫道接手後轉型設立的小學，也是全台第一所「大學變小學」的學校。學校強調雙語教育，重視道德學習，除了正規教育還有食農、書法、才藝、讀經等課程，學生在校都茹素。

目前全校有151名學生，其中屏東縣籍只有28人，其他都來自外縣市，還有6名外籍生，因此學生幾乎全都住宿，假日才有機會和父母見面。為了讓父母和學校師生多交流，母親節前夕邀請父母們到校「懇親」，330多名家長和學生同聚歡樂。

學生們表演《百孝經》朗誦、小提琴演奏《媽媽好》、合唱《讓愛看得見》、《有你的地方是天堂》等讓家長欣賞。感恩時刻學生們親手捧著茶、跪在媽媽面前奉茶，並幫媽媽搥背，和媽媽愛的抱抱，許多人都感動得紅了眼眶。

林媽媽說，平常小孩住宿，親子見面機會很少，難得有機會到校，看到小孩變懂事非常開心。校長周玉霜說，崇華的教學核心價值就是尊師重道、感恩孝順，重視社會、學校及家庭倫理，希望藉由活動讓親子、師生的感情更深厚，關係更融洽。

(中時 )