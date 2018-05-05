小岳飛獎學金連頒7年 台南、嘉義59庄頭學生受惠

2018年05月05日 17:40 中時 莊曜聰

水上國中三年級學生趙苡絜父親罹病又中風，她雖課業繁重，仍幫助母親照顧臥床的父親，被提報為小岳飛特殊孝行獎，5日由中油董事長戴謙親自頒獎。（莊曜聰攝）

後壁區泰安旌忠文教基金會「小岳飛」獎學金頒發邁入第7年，今年頒獎典禮首度結合後壁泰安宮，獎勵後壁、白河、東山、新營、水上及鹿草6鄉鎮共59庄頭在學學子，共有245人獲獎，其中趙苡絜當職業軍人的父親臥床、蕭承瀚母親過世，父親又有眼疾，家中雖有變故，但都自立自強，2人獲得「特別孝行獎」肯定，再加碼1萬元獎金。

基金會董事長殷世熙指出，為彰顯媽祖慈悲為懷精神、岳飛精忠報國情操，7年前開始頒發小岳飛獎學金，提倡品德教育，除課業外也獎勵孝行，要鼓勵高中職以下的學生，一開始只限後壁，後來逐漸拓展到鄰近鄉鎮。

近年頒獎典禮結合商圈文化及捐血活動，希望吸引更多民眾共襄盛舉，今年則結合泰安宮天上聖母聖誕典禮共同舉行，小岳飛針對高中以下學子，泰安宮則包含大學在學生，透過學校及泰安宮委員會推薦，共選出243個績優及孝行獎得主，小岳飛則再加碼2個案例特殊的特別孝行獎。

就讀水上國中的趙苡絜，父親曾是職業軍人，但不幸罹病又中風，家庭重擔只能落在母親身上，她就讀國三課業繁重，但仍貼心幫母親分擔家務並照顧臥床父親；就讀萬能工商的蕭承瀚母親過世，父親又有眼疾，他一肩挑起照顧年邁多病阿嬤的責任，在學校就讀建教班期間表現良好；殷世熙說，這樣的孩子值得表揚。

配合同時舉行的捐血公益活動，商圈店家祭出多項好禮，只要捐血250cc就可獲得6種商圈人氣店家商品，包括台灣越光米、古早蛋、後壁冰糖醬鴨100元商品兌換卷、咖啡包、蔭油、鹽水意麵等，也吸引民眾熱情參與。

(中時 )