小岳飛獎學金連頒7年 台南、嘉義59庄頭學生受惠

泰安旌忠文教公益基金會針對在學學子頒發的小岳飛獎學金已經邁入第7年，今年與泰安宮結合，針對鄰近台南、嘉義地區59庄頭發放，共有245人次受惠。（莊曜聰攝）

友善列印
中時
水上國中三年級學生趙苡絜父親罹病又中風，她雖課業繁重，仍幫助母親照顧臥床的父親，被提報為小岳飛特殊孝行獎，5日由中油董事長戴謙親自頒獎。（莊曜聰攝）

後壁區泰安旌忠文教基金會「小岳飛」獎學金頒發邁入第7年，今年頒獎典禮首度結合後壁泰安宮，獎勵後壁、白河、東山、新營、水上及鹿草6鄉鎮共59庄頭在學學子，共有245人獲獎，其中趙苡絜當職業軍人的父親臥床、蕭承瀚母親過世，父親又有眼疾，家中雖有變故，但都自立自強，2人獲得「特別孝行獎」肯定，再加碼1萬元獎金。

基金會董事長殷世熙指出，為彰顯媽祖慈悲為懷精神、岳飛精忠報國情操，7年前開始頒發小岳飛獎學金，提倡品德教育，除課業外也獎勵孝行，要鼓勵高中職以下的學生，一開始只限後壁，後來逐漸拓展到鄰近鄉鎮。

近年頒獎典禮結合商圈文化及捐血活動，希望吸引更多民眾共襄盛舉，今年則結合泰安宮天上聖母聖誕典禮共同舉行，小岳飛針對高中以下學子，泰安宮則包含大學在學生，透過學校及泰安宮委員會推薦，共選出243個績優及孝行獎得主，小岳飛則再加碼2個案例特殊的特別孝行獎。

就讀水上國中的趙苡絜，父親曾是職業軍人，但不幸罹病又中風，家庭重擔只能落在母親身上，她就讀國三課業繁重，但仍貼心幫母親分擔家務並照顧臥床父親；就讀萬能工商的蕭承瀚母親過世，父親又有眼疾，他一肩挑起照顧年邁多病阿嬤的責任，在學校就讀建教班期間表現良好；殷世熙說，這樣的孩子值得表揚。

配合同時舉行的捐血公益活動，商圈店家祭出多項好禮，只要捐血250cc就可獲得6種商圈人氣店家商品，包括台灣越光米、古早蛋、後壁冰糖醬鴨100元商品兌換卷、咖啡包、蔭油、鹽水意麵等，也吸引民眾熱情參與。

(中時 )

全校都住校 母親節活動學生奉茶… 表揚模範媽媽 高齡嬤穿婚紗走秀…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。