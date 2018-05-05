台灣高鐵探索館鐵道講座 場場爆滿

2018年05月05日 17:42 中時 呂筱蟬

台灣高鐵探索館鐵道講座，民眾反應熱烈。(高鐵提供)

適逢台灣西部縱貫鐵路接軌通車110周年，台灣高鐵公司自4月21日起連續6周，於每周六下午舉辦「台灣高鐵探索館鐵道講座」活動，邀請知名的鐵道專家及老師，與聽眾分享台灣鐵路與陸地運輸歷史、國內外高速鐵路知識、鐵道旅行與攝影、鐵道車輛知識入門等。讓對鐵道文化有興趣的民眾，搭上知性、有趣的鐵道專業講座列車，享受一趟深度的台灣鐵路探索之旅。

「台灣高鐵探索館鐵道講座」自去年首次辦理以來，造成熱烈迴響、場場爆滿，許多對鐵道文化與知識有興趣的民眾更是鋒踴而至一位難求，講座主題緊扣台灣高鐵的4T精神：專業運輸（Transportation）、創新科技（Technology）、深耕在地（Taiwan）及永續關懷（Touch），讓許多聽眾除了能了解台灣西部縱貫鐵路110年的發展歷史；及世界各國高鐵的發展概況外，現場也分享了許多台灣美麗的景點，透過車窗享受一趟深度鐵道之旅。

台灣高鐵探索館表示，本館位於高鐵桃園運務大樓（桃園市中壢區高鐵北路一段2號1樓），自2017年起1月開館以來深獲各機關團體，學校單位的青睞，是全國首創也是唯一高速鐵路主題博物館。館內展出許多珍貴的高鐵文物，並分為台灣鐵道BOT史、台灣高鐵的誕生、體驗700T模擬駕駛艙、一日生活圈、高鐵文史庫房等精彩主題。參觀採預約制，5人以上（含）即可成團，高鐵公司並提供免費導覽服務。

開館時間為每周二至周六，上午9時30分至12時30分、下午14時至16時30分（週日、週一及國定假日休館）。預約電話：03-2610001或可洽詢「台灣高鐵探索館」官網。

(中時 )