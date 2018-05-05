蓋深澳黨內不同調 總統掛保證：這種水準已經接近天然氣發電程度

2018年05月05日 17:41 中時 曾薏蘋

行政院決議興建深澳電廠，不僅環團反對，連黨內如高志鵬等「正國會」派系立委都不支持，蔡英文總統今天回應媒體問到深奧電廠爭議時，掛保證表示，深澳電廠所採用的機組技術 ，可以是一個最好的機組與技術，讓它能達到超超臨界的水準，這種水準已經是接近天然氣發電的程度了。

蔡英文總統今天下午繼續5加2產業創新系列行程，赴苗栗龍鳳漁港參觀海洋風電公司離岸風機。

隨行的政務委員張景森表示，明年龍鳳漁港沿海將會增加到20支的海洋風力發電組，2025年西部沿岸將會達到1100支。

總統致詞表示，這禮拜，第一和第二階段的風場完成遴選，經過兩年來的努力，台灣的離岸風電發展 已經進入新的階段。接下來，還有籌設許可，政府會用最好的行政效率來處理，協助所有廠商，在2025完成合計5.5GW的風能開發。

媒體詢問，深澳電廠興建，目前黨內有不同意見；總統除了保證深奧電廠採用機組技術是超超臨界點水準，但也強調，這個是一個再進一步溝通的事，無論是經濟部、行政院賴院長都持續與社會溝通。

總統今天並未登船出海參觀離岸風車，只在岸邊用望遠鏡遠眺，總統還詢問出海還的媒體們，風浪有沒有很大？媒體說，還好；總統馬上說，「早知道就跟你們去。」

總統聽邊廠商簡報說明時，也問了不少融資等問題；媒體也問總統，怕暈船媽？總統說，不會；至於為何不登船？總統表示，因為跟在地業者座談。

此外，今活動也發生一段小插曲，國民黨籍苗栗縣長徐耀昌抵達現場時，被剛好也到場的總統車隊的維安人員擋在外面，總統一到會場，直說她有看到縣長在外面，雖然主辦單位請總統先坐下等，但總統堅持等徐耀昌到場才要做。

(中時 )