非核家園過渡期電力短缺 總統：今年會比較困難一點

2018年05月05日 17:54 中時 曾薏蘋 、 張鎧乙

蔡英文總統今赴苗栗龍鳳漁港參觀海洋風電公司離岸風機，總統回應媒體，2025年非核家園，過度時期電力短缺如何解決？總統坦言，今年會比較困難一點，政府會盡量調度電力，明年有很多新的機組會投入發電，所以明年以後，不論是備載或備轉容量 都可以達到一定的水準。

蔡英文總統今天下午繼續5加2產業創新系列行程，赴苗栗龍鳳漁港參觀海洋風電公司離岸風機。

至於被問到非核家園過渡期，遇到電力短缺問題；總統表示，電力沒有所謂短缺的問題，就是怎樣去調度現有電的發電量，所以2025年的非核家園還是目標，政府也會在2025年讓現在有的核一核二 核三能如期地退役，也希望到2025年再生能源的發電量可以達到20%。

總統說，電價靠的是透過財務工程的規劃及很多不同的調度管理能力，甚至於在昨天看到電動機場gogoro的電池與其他儲能的能量會持續出現，這種新的技術的出現，無論調度現有電力的技術或是能量，或儲能的能量，都會持續讓供電的穩定度增加，可以調度的電力也可以更多，在這種情況下，政府會做必要的財務工程，維持電價的穩定。

至於被問到風力發電現階段專業人才要仰賴國外技術，會不會雖然創造2萬就業也是出勞力而非專業？總統說，絕對不會是這樣，這是永續性非常高的產業，初期當然是本土的人才需要再做更進一步的培育，第一階段雖然有很多外商朋友來幫忙，但是長遠發展下去，本地的能量將會一直在成長，甚至於取代現在外商朋友給予的協助。

(中時 )