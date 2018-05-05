76歲羅文姬摘百想女主角 英文台詞溜的很

羅文姬（右）在電影裡長達7分鐘的英文演說，令人動容。（ftiDay影音提供）

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羅文姬（左）以《花漾奶奶秀英文》奪百想影后。（friDay影音提供）
李帝勳（左）被稱作是「旺女主」的男演員。（friDay影音提供）

第54屆百想藝術大賞日前落幕，其中以《花漾奶奶秀英文》摘下電影類最佳女主角的羅文姬，站在台上領獎時，台下的嘉賓起立鼓掌祝賀這位以高齡76歲的前輩，她在片中以一段長達7分鐘的英文演說揭露慰安婦的傷痛，代替那些被日軍奪去夢想的少女站在美國法庭上。

面對需要一口氣講出流利的英文，沈穩的一字一句揭露日本當時犯下的反人倫惡行的挑戰，羅文姬感謝在美國生活的女兒與周邊朋友的協助，也表示：「活到老學到老，盼能持續挑戰各式不同角色。」

電影以輕鬆無厘頭劇情為開端，到故事中段開始急轉直下，進入到奶奶悲慘的慰安婦人生故事，羅文姬在劇中求助飾演菜鳥公務員的李帝勳，盼能教她英文，一句「你可以在幫我最後一次嗎？反正我也不能再隱瞞了。」讓觀眾動容，而她也堪稱韓國的「國民奶奶」。

此外，由李帝勳主演的兩部電影《花漾奶奶秀英文》、《朴烈：逆權年代》在第54屆百想藝術大賞分別榮獲最佳女主角獎以及最佳女新人獎，他被網友點名是「旺女主」，接連主演的電影與戲劇如《Signal信號》，女主角金惠秀同樣在百想封視后。

friDay影音推「百想大贏家」特輯，除《花漾奶奶秀英文》外，本屆百想最佳女新人崔嬉序主演的《朴烈：逆權年代》更將於6月15日在friDay影音上全台獨家首播，其他百想得獎大片《1987：黎明到來的那一天》、《與神同行》、《南漢山城》、《犯罪都市》、《沉默的目擊者》等7部片皆可在friDay影音上觀看。

(中時 )

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