《中時晚間快報》新竹酸雨冠全台 板橋降雨 酸如檸檬汁

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綜合報導

◎新竹酸雨冠全台 板橋降雨 酸如檸檬汁

桃竹地區民眾得當心！依據環保署資料顯示，去年新竹站雨水酸鹼值（pH）平均為4.73，取代連5年稱霸的中壢，站上全台第一名，且酸雨機率最高達85％，板橋地區更曾在去年7月出現雨水pH值達3.1，如同天空降下「檸檬汁」。

◎拔管言論激怒綠 柯P:黑白比藍綠更重要

外傳民進黨高層已經決定年底選舉不禮讓柯文哲，避免黨內分裂甚至造成其他縣市選票流失。媒體今詢問柯，是否近期「拔管是哪個白癡決定的」等言論，又惹怒民進黨？柯文哲坦言，他知道在談合作期間「應該要怎樣怎樣」，但「怎麼做比較對，該講還是講。」

◎陸美貿易戰 台被拖下水 美要台查鋼鋁「含中成分」

美國川普政府祭出「232」條款徵收進口鋼鋁關稅，台灣未獲豁免。駐美代表處經濟組長陳正祺4日表示，美國認為鋼鋁產能過剩的源頭在中國大陸，要台灣了解台鋼鋁產業的「含中成分」，台灣政府與業界正密切聯繫，以期釐清此一問題。

◎陸繞島巡航成常態 轟-6K後 殲-20或加入

人民網報導，4月26日，中共空軍出動轟-6K等多型多架戰機，繞飛祖國寶島。軍事專家在接受央視採訪時表示，空軍「繞島巡航」已經常態化，體現了空軍在信息化背景下成體系執行作戰任務的能力。空軍能執行「繞道巡航」的機型眾多，未來殲-20、蘇-35等機型都可能加入「繞島巡航」的隊伍，體系化作戰的要素也會越來越豐富。

(中時電子報)

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