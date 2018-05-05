坂口健太郎再搭北村一輝 嘶喊對方超有腐味

2018年05月05日 18:06 中時 李承陽

有一幕坂口健太郎透過無線對講機的吶喊，被形容超有腐味。（KKTV提供）

北村一輝也有演出《信號》。（KKTV提供）

日本新生代「鹽顏男神」坂口健太郎近期主演新劇《信號》，這是他第一次擔綱主演的戲劇作品，該劇改編自同名韓劇，劇中他與北村一輝透過無線電對講機聯繫，兩人橫跨時空交換線索，攜手調查被警方忽略的長年懸案，彼此透過無線電對講機吶喊對方聲嘶力竭的模樣，被網友腦補成「CP檔」，狂吸腐女粉。

而北村一輝拿著對講機對坂口坦言：「這可能是最後一次聯繫，除非能說服三年前的他。」這句面臨生死交關所流露的真情，被網友形容說這也算是一種「大叔的愛」。

坂口健太郎6日來台宣傳電影《今夜，在浪漫劇場與妳相遇》，隔天便將返日繼續趕拍《信號》，行程雖繁忙，但2017至2018年堪稱坂口健太郎的幸運年，接連在戲劇《信號》以及電影《今夜，在浪漫劇場與妳相遇》擔任主演，更以電影《64 前篇/後篇》拿下第40屆日本電影金像獎新人演員獎。

坂口健太郎在劇中飾演的角色三枝健人，自幼經歷了與自己相關的女童遭誘拐殺害，以及哥哥自殺的案件，導致心理受到極大創傷，但在負責偵查案件時卻擁有冷靜的判斷力、觀察力、犯罪心理畫像等知識，在角色詮釋上較於困難，首次主演電視劇的他，和劇中角色有熱情與堅定的共同點，「希望觀眾能與我一起感受到三枝健人在內心深處所背負的情感。」

除坂口健太郎外，KKTV推出「日劇黃金週」，每週一到週日幾乎天天都有春季最夯日劇更新，包含「大叔系男神」中井貴一、「美食男神」松重豐、「王子系男神」玉木宏、「鹽顏系男神」坂口健太郎、「鄰家系男神」古川雄輝、「頹廢系男神」池松壯亮、「長腿系男神」東出昌大等7大男神，分別主演的《記憶》、《孤獨的美食家》第7季、《有家可歸的戀人》、《信號》、《重跑吧！愛情》、《男人真命苦》、《信用詐欺師JP》盡在KKTV。

(中時 )