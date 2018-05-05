龍寶建設「園圈圈生活市集」建築善的力量

2018年05月05日 18:02 中時 盧金足

龍寶建設董事長張麗莉提出「一個社區可以推動微城市的概念」，住戶可獲得托老、托嬰，及就地工作的機會。（盧金足攝）

「園圈圈生活市集」提供小農經營新鮮蔬菜攤位，吸引很多民眾採購。（盧金足攝）

「共享城市美好風貌！」龍寶建設董事長張麗莉每推出新的臻邸建案，都能為舊鄰里創造出新的風景。（盧金足攝）

浪漫的音樂聲相伴，為創意、有趣的「園圈圈生活市集」帶來一片美好風景。（盧金足攝）

「園圈圈生活市集」集結好食、生活道具、工藝、閱讀等創意店家。（盧金足攝）

共好、共享！龍寶建設5日舉辦「園圈圈生活市集」，集結好食、生活道具、工藝、閱讀等創意店家，推動友善環境的概念，龍寶建設董事長張麗莉表示，一個社區可以推動微城市的概念，提供托老、托嬰，及就地工作的機會，也從企業自身出發，主動傳達宣導善的理念，在日常生活中，對人、家庭、居住環境、地球多盡一份心力，就能多為社會點燃善的力量！

龍寶建設每年五月第一個周六，固定舉辦「臻邸環保阿甘日

」，從清掃自家環境擴展到清掃鄰近社區的鄰里環境，今年這場在烏日73地號公園首辦的「園圈圈生活市集」，藍天白雲好天氣，住戶參與熱烈，龍寶建設也主動提醒參與活動的臻邸社區住戶自行攜帶水壺、環保餐具、環保袋等，集合眾人之力，從自身做好環保、限塑、愛地球。

「改變城市風貌是龍寶一直希望從自身實踐的目標！」張麗莉說，臻邸建築是台中市容的一部分，除了從建築本身落實之外，更需要從生活面去實踐，「對於建築，我們想帶給城市一片美好風景；對於生活，營造一座幸福家園！」

龍寶建設為豪宅的品牌建商，身為建築人，張麗莉說，龍寶建設明年即將邁向第30年，對建築規畫有更多的構想，她大力推薦台中市政府興建的第1處共好社宅，即社會住宅豐原安康段，規畫安康好客廳、好鄰安康店、在地保健室等共好空間，為好建築再添指標意義。

針對房價問題，她進一步思考，興建住宅不一定要規畫大型游泳池或其他非必要公設，減低建物造價成本，為年輕人購屋釋出更多住者有其屋的機會和選擇，張麗莉提出「一座社區營造成一座微城市的概念」，可以就地找工作，老人和小孩獲得托老與托嬰的資源，鄰居互相照顧，生活機能完善。

張麗莉提出的共好理念，台中市長林佳龍日前也對豐原安康社宅指出，市府將其定位為「共好社宅」，不只建物品質好

，生活機能也相當豐富，吸引許多市民申請想住進去，「期待打造一棟有溫度、以人為本的住宅！」結合社會福利、青年創業、社區營造及文化藝術活動。

「與自然共生」、「與環境共好」，龍寶建設強調，在找尋土地、規畫設計、營建過程、完工後的管理維護都是首要的考量，也因而每每推出新的臻邸建案，能為舊鄰里創造出新的風景，共享城市美好風貌。

龍寶建設去年熱銷的仁美臻邸將「城食生活」的概念導入規畫設計、營建品質之外，將未來住戶的生活日常納入空間設計考量，創造與鄰里共好共享的環境，落實平實好宅精神。

張麗莉希望將「城食生活」理念在「園圈圈生活市集活動」中延續，龍寶建設攤位的綠化布置香草植物，活動結束後分享給參與民眾帶回家栽種，延續植栽生命，讓更多人響應「

以善為圈，讓愛成園」。

(中時 )