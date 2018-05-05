空巴400運輸機進度落後 德國改買美國C-130J

2018年05月05日 18:11 中時電子報 江飛宇

由於歐洲空中巴士集團的A400M運輸機在生產上出現問題，因此德國決定改向美國購買6架C-130J超級力士( Super Hercules)運輸機，總價估計14億美元。

全球飛行網(flightglobal)報導，A400M是4渦輪螺旋槳運輸機，原先是由德國和法國主要出資設計的，其研發目標就是汰換老舊的C-130H，並希望運乾量能夠再增加，曾經希望成為歐洲北約國家的運輸主力，包括西班牙、比利時、英國、法國、盧森堡和土耳其都有下訂。

然而研發過程並不順利，導致量產一延再延，並且造價高昂，直到2013年法國空軍才接收了第一架A400M，但是生產遲緩的問題一直沒有解決，空巴集團在2018年3月宣布，生產速度從原本預估的每年19架飛機，降至每年8架，如此糟糧的生產表現自然引起各種經濟處罰以及退出。

因研發困難而遭到批評的空巴集團A-400M運輸機。(圖/airbus)

德國在經過長期考慮之後，決定轉向美國購買C-130J，這是C-130運輸機家族的最新成員，其最大的改變就是打長了貨艙長度，使運輸量增加40%，於1999年正式服役，其後又有多種改良，比如C-130J-30，又增貨艙再拉長4.6公尺，運輸量自然更大。這次德國向美國申購的6架C-130J，其中就包括三架C-130J-30型，另外3架是KC-130J，也就是加油機版本，將為德國和法國的戰鬥機、輕型運輸機、直升機提供空中加油服務。

(中時電子報)