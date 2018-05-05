兩岸共打失效　騙大陸人近億要嘸資料 22台人全交保

姜嫌詐騙集團因沒有大陸被害人資料，騙徒9成以上交保。（陳鴻偉翻攝）

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警方破獲姜嫌在新竹的機房據點。（林郁平翻攝）

23歲男子姜承逸在菲律賓宿霧成立詐騙機房，以假公安名義，至少詐騙大陸民眾上億元，姜事後返台遭警方逮捕，但因兩岸關係急凍，警方辛苦建立的「共打機制」幾乎失效，我方向大陸司法單位要求被害人資料時，等了1個多月音訊全無，導致姜嫌集團除了他被收押外，其餘22人全部交保，令警察無奈氣結。

警方指出，姜嫌在原本在菲律賓設立詐騙機房，誆稱中國領事館，通知大陸民眾領文件騙個資，再假辦公共部人員指稱被害民眾涉及洗錢，要監管相關帳戶，藉此騙取10餘人財物。

今年初，姜認為菲律賓與大陸關係良好，很多台灣詐騙犯都會被送往大陸，刑責都很重，因此布局返回台灣，在新竹縣新豐鄉租屋另起爐灶，包括他的弟弟、女友全部加入詐騙行列，繼續向對岸民眾行騙。

北市刑大偵二隊、刑事局偵七大隊執行「斬手專案」，經連月追查，日前一舉逮捕姜嫌在內的23名犯嫌，但因騙的都是大陸居民，警方透過管道向對岸公共求助，希望得到相關被害人的案情資料，不料從此石沉大海，等了1個月也沒收到任何訊息。

本案移送台北地檢署後，除了姜嫌涉案事證較明確，遭到覊押外，其餘22人全部交保請回，這群騙徒離開時人人臉露微笑，私下表示：「在台灣真好！」也讓辛苦追查數月，調閱過濾數百支影像才逮到人的警察徒呼負負，扼腕不已。

有辦案人員私下說，政治影響太大，沒有被害人資料，只能輕判這些騙徒，他們也很無奈。

(中時 )

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