明德山莊建物遭拆引議 文化局：半年內決定是否為歷史建築

2018年05月05日 19:29 中時 李其樺

明德山莊現存多數房舍殘破不堪，明德國中原本計畫拆除部分房舍，改建為風雨操場，不過畫家王傑和在地文史團體認為，明德山莊具有歷史價值，去年曾向文化局提報文資，迫使校方改建校舍計畫停工。（李其樺攝）

明德山莊現存多數房舍殘破不堪，明德國中原本計畫拆除部分房舍，改建為風雨操場，不過畫家王傑和在地文史團體認為，明德山莊具有歷史價值，去年曾向文化局提報文資，迫使校方改建校舍計畫停工。（李其樺攝）

基隆七堵區明德國中教職員舊宿舍「明德山莊」，超過60年歷史，多年來地方文史團體企盼列入歷史建築保存，日前校方派工人拆除明德山莊部分建物，地方團體直指校方破壞文資；不過校方反咬住戶違法居住宿舍，不排除打官司討回房舍。文化局表示，已將明德山莊列為暫定古蹟，半年內將召開文資審議大會，決定明德山莊是否為歷史建築。

明德山莊於1957年興建落成，每間宿舍為紅磚瓦片蓋成的平房，提供市立一中教師、職員眷屬居住，後來市立一中改制為明德國中和基隆商工，原有住戶也逐漸過世或遷出，整座宿舍僅餘5、6戶居住。

明德山莊現存多數房舍殘破不堪，明德國中原本計畫拆除部分房舍，改建為風雨操場，不過畫家王傑和在地文史團體認為，明德山莊具有歷史價值，去年曾向文化局提報文資，迫使校方改建校舍計畫停工。

近日民眾發現，明德國中派工人來拆除部分宿舍牆壁隔間，拍照向文化局檢舉。文史團體直指校方，違反文資法破壞宿舍，又涉及違法施工，將再次連署提報明德山莊為歷史建築。

明德國中澄清，日前有住戶搬離宿舍，請包商來宿舍回收垃圾，將部分危險牆面進行拆除整理，並依教學需要打通空間，準備作為學生社團活動等上課的空間，沒有做多餘的破壞。

校方強調，基隆市政府在2007年以7500萬價購明德山莊土地，並撥付給學校使用，宿舍現有住戶曾領取搬遷補償金，卻違約未搬遷，屬於違法改建占用校地，不排除打訴訟官司討回校地。

王傑則駁斥，當時市府發給住戶的協議價購公文有但書，如未領取補償金的住戶可以繼續住下，現在留下的住戶都沒有領取補償金，校方說法不是事實。

文化局回應，上月26日接獲舉報後，隔天立即派人到現場查看，由於明德山莊具備列冊追蹤身分，依文資法規定已勒令校方停工，並將明德山莊列為暫定古蹟，審議期間內視同古蹟，半年內將召開文資審議大會，決定是否為歷史建築。

(中時 )