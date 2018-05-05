台大學代會發聲明 要求校方立即重啟遴選程序

2018年05月05日 19:12 中時電子報 林毅

教育部「拔管」風波持續延燒，昨天(4日)台大自主聯盟與多位教授、校友在台大校門口舉辦「新五四運動」，要求政治黑手退出校園、還回台大校長，不過今天台大學代會則發出聲明，要求台大校方立即重啟遴選，趕緊找出新校長。

台大學代會在臉書貼出公告：「校方勿為一時之爭，犧牲上萬學生權益」，表示管中閔在當選台大校長後爭議不斷，教育部拒絕聘任後更是掀起社會對立，台大成為各方勢力鬥爭的中心點，卻讓大學的核心，也就是學生們卻變成犧牲品。面對無止境的代理校長治校，實在是「夠了！」

學代會批評校方不願正視「代理」所衍生的各式問題，在未徵詢教職員工的情況下執意走司法途徑表達不滿。學代會呼籲校方，不要為一時之爭，至上萬學生於水深火熱中，校方應把學生利益擺第一位，放棄訴訟、重啟遴選。

台大學代會聲明全文如下：

「校方勿為一時之爭，犧牲上萬學生權益」

針對教育部不予聘任管中閔教授擔任本校校長一事，學生代表大會校務委員會要求校方立即重啟遴選程序，勿讓學生成為此次事件最大受害者。

本校宣布管中閔教授獲選為校長後，爭議不斷，質疑其在道德上、法律上是否適合接任本校校長。上月底教育部正式宣布拒絕聘任，更激起社會嚴重對立，臺大儼然成為各方角力的中心點，抗議活動四起。針對大學自治範疇、獨董兼職等問題等也有激烈 的辯論，臺大行政單位亦聲稱將依司法程序救濟。然而本會認為在這場鬥爭、角力下，大學的核心組成——學生卻被犧牲了。無止境的代理校長治校，我們只能大喊：「夠 了！」

回首這一年，自楊泮池前校長辭職後，代理校長面對學權議題，往往高張其代理身份，拒不做出重大決策，導致校務停滯。高度爭議的體育室主任康正男人事案懸而未決，造成場地使用規則仍不利於學生。新宿舍建設案的規劃設計停滯，讓我們不知道近年 學生住不到宿舍的狀況何時能解決。規劃多年的人文大樓更是蓋不起來，文學院的同學不僅活動空間不足，建物年久失修更使學生面對諸如天花板陷落......等潛在風險。類似的事情屢見不鮮，早已非一份聲明能全部寫明。我們只能眼睜睜看著學生權益持續受到侵害，卻因「代理」而無法解決。

可惜本校當權者卻不願正視「代理」所生的各式問題，在未徵詢教職員工生意見的情況下，執意要用司法解決對教育部的不滿。然而本案相關爭議，皆不能否認教育部的處置具有一定法理上的基礎；目前法院類似案件的判決也與校方主張相異[1]。校方未來若能進入行政救濟程序，可以預料會是一場硬仗，更可能耗時兩年以上才能得到最終結果。縱使校務會議給予代理校長一定權限，仍會因為任期無法確認，而難以規劃中、長期的校園方針。顯見一旦進入司法程序，臺大學生的權益將受到不可避免的侵害。

大學時光是同學們人生最精華的一段時間，希望能夠充分地展現自己、尋求人生的方向。然而進入司法程序之後，兩、三年內將有五萬名以上臺大學生受到影響，忍受校務的停滯不前。校方高層喊著震驚、憤怒、不能委屈，可是學生在這場爭議中註定了「只能委屈」。我們不希望在同學們遇到問題時，只能拍拍肩膀，請他們共體時艱。

為師者有仁慈之心，切勿為一時之爭，置上萬學生於水深火熱之中。本會要求校方應將學生利益擺在第一位，放棄訴訟、重啟遴選。還是「學生退出校園」正是臺大高層的心聲？

備註[1]：

針對成功大學蘇慧貞校長遴選結果是否無效一案，高雄高等行政 105 年度訴字第 74 號 判決認定遴選委員會之決定是提供教育部作為參考用，因此最終應由教育部判斷是否聘任，換言之教育部可以決定該位被推薦的人選是否適當。

(中時電子報)