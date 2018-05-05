高市茄萣區免費保肝篩檢 吸引800多人參加

2018年05月05日 19:13 中時 林雅惠

高市衛生局等單位在茄萣國小舉辦Ｂ肝、Ｃ肝篩檢，居民參與踴躍。（林雅惠攝）

肝癌為高雄市十大癌症死亡率第1名，影響市民健康甚鉅，高市府衛生局與財團法人肝病防治學術基金會、台電公司為居民健康把關，5日上午聯合於高市茄萣國小替民眾進行免費肝炎、肝癌檢驗及Ｂ肝、Ｃ肝篩檢活動，共859人參加，相當踴躍。

高雄市政府衛生局主祕王小星表示，依衛福部調查，台灣死於肝癌的病患有70%的人為B型肝炎帶原者、20%為慢性C型肝炎感染者，茄萣區居民罹患肝癌比率偏高，因此希望為居民健康把關，先從茄萣區進行免費篩檢，讓居民有機會瞭解自己肝臟是否健康。

肝基會執行長楊培銘教授表示，肝基會2016年就意識到，若僅止於篩檢，對全面消滅肝病幫助有限，必須把就診率與治療率提升，才能真正達到防治肝病的目的，因此民眾做肝病抽血篩檢可了解B、C型肝帶原情形及肝功能狀況，若發現異常可提早治療。

肝病防治基金會表示，本次活動感謝高雄市政府衛生局指導，由肝病防治學術基金會主辦，台灣電力股份有限公司贊助，免費肝病篩檢項目包括：B型肝炎表面抗原、B型肝炎表面抗體、C型肝炎、甲種胎兒蛋白（AFP）、肝功能指數（GOT、GPT）、Ｂ、Ｃ型肝炎患者病毒量檢查。

茄萣區67歲婦人鄭秀娥說，茄萣區居民肝癌發生比率偏高，民眾若能早期發現就可早期治療，2016年高醫曾到茄萣區為民眾進行B肝免費篩檢活動、這次市府等單位舉辦免費篩檢，她都把握機會參加，為自己健康把關。

60歲劉月足說，由於父親死於肝癌，因此特別注意肝臟方面的知識，這次免費Ｂ肝、Ｃ肝篩檢活動，她就號召親朋好友一起來參加。

此次活動也邀請民視藝人陳妍安做保肝篩檢活動經驗分享，她以親身經歷呼籲民眾，千萬不可誤信來路不明的偏方自行保肝，Ｂ、C肝帶原患者一定要定期到醫院追蹤，做完整肝臟檢查，才是正確保肝之道。

陳妍安說，肝臟是沈默的器官，往往等到病灶出現已事態嚴重，所以保肝第一步人人驗B、C肝，帶原患者要定期追蹤，早期發現、早期治療，才能免於遺憾。

(中時 )