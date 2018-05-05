高市再添境外移入登革熱個案一例

2018年05月05日 19:30 中時 林雅惠

高雄市5月4日新增1例境外移入登革熱確診個案，該案為三民區20多歲女性，4月初連續至泰國旅遊8天，返國後於開始陸續發燒、頭痛及肌肉痠痛至醫院就醫，4月27日因手腳出現紅疹再至醫院檢查，經抽血登革熱NS1快篩陽性通報疑似登革熱，該個案5月4日進行二採檢驗結果抗原IgM及IgG陽性（四倍上升），經衛生福利部疾病管制署綜合研判陽性。

高市衛生局表示，該個案為高雄市第8例境外確診個案，經疫調發現該個案病毒血症期間已停留社區多日且發病期間仍前往學校、補習班等多處公共場所，極可能成為登革熱病毒在社區傳播的感染源。

衛生局指出，高雄市2018年截至目前雖無本土疫情發生，但已有8例境外移入登革熱確診個案，全國亦有41例個案，為嚴防境外移入病毒造成社區感染，市府防疫團隊不敢掉以輕心，已立即進行個案居住地點以及工作、活動地周圍擴大疫情調查及接觸者擴大抽血檢驗，針對居住地及活動地400公尺範圍內高風險場域及列管點進行孳生源巡檢。

衛生局局長黃志中並於4月30日第一時間動員百人防疫團隊進行『除斑2號』，展開地毯式社區孳生源清除及疫調訪視367戶1036人，擴大進行周邊里別積水地下室、陽性水溝、髒亂空屋空地等列管點複查環境巡檢及醫療院所宣導訪視，共清除13處積水孳生病媒蚊場域，以降低病毒在社區傳播的風險。

(中時 )