幸福小鐵魚「買一捐一」計畫捐百萬隻 拯救全球缺鐵

2018年05月05日 20:06 中時 陳淑芬

社會企業「幸運小鐵魚」（Lucky Iron Fish Enterprise）的創辦人暨執行長Gavin Srmstrong在首屆亞太社會企業高峰會中演講。（陳淑芬攝）

研發「幸運小鐵魚」改善柬埔寨民眾嚴重貧血問題的Gavin Srmstrong，5日在亞太社會企業高峰會演講表示，企業應負起社會責任，解決社會及環境問題，他推動「買一隻、捐一隻」計畫，民眾購1隻小鐵魚，公司就捐1隻給需要的家庭，希望在2020年完成將捐出百萬隻小鐵魚的目標，解決全球缺鐵的問題。

首屆亞太社會企業高峰會5日在台中文創園區開幕，展開為期2天活動。副總統陳建仁、行政院政務委員唐鳳及台中市長林佳龍等人與會，首場演講由柬埔寨社會企業「幸運小鐵魚」（Lucky Iron Fish Enterprise）的創辦人暨執行長Gavin Srmstrong主講「幸運小鐵魚：改善生活的社會企業」，並與行政院政務委員唐鳳進行對談。

加拿大的生物醫學博士Gavin Srmstrong研發「幸運小鐵魚」，改善柬埔寨民眾嚴重的貧血問題。他表示，人體缺鐵將影響兒童成長及婦女生育等健康問題，造成貧血常見的原因是飲食缺乏鐵質，低收入戶家庭因無法購買營養食物、吃素食者飲食中缺乏肉等，都可能造成缺鐵。

Gavin Srmstrong指出，「幸運小鐵魚」為世界帶來重大改變，只要把輔助治療缺鐵性貧血的烹飪添加物小鐵魚放在煮食中，就可讓一家人每天獲得所需鐵質，不會改變食物的顏色、氣味及外觀，又得以解決人體缺鐵問題。

Gavin Srmstrong指出，開發中國家一個家庭的鐵劑補充劑5年可能要花約600多元美金，100人中只有32個人會按時地服用：而1隻小鐵魚售價1.5美元美金，可以全家人重複使用5年，與鐵質補充劑比較，不僅更便宜，且效果更好。

Gavin Srmstrong說，「幸運小鐵魚」公司的生產環境是永續模式，不但與很多救援團體合作，更盡量把機會在地化，雇用敘利亞難民及柬埔寨身心障礙者，讓他們能做更多事，並吃到更有營養的食物，希望為社會帶來深遠的影響。

Gavin Srmstrong說，「幸運小鐵魚」是排名全球前10％的B型企業，推動「買一隻、捐一隻」計畫，民眾只要在網路買一隻小鐵魚，就會捐出一隻給有需求家庭，公司的願景是成為解決全球缺鐵問題的領導者，並在2020年完成將百萬小鐵魚捐給百萬個家庭目標。

(中時 )