林心如霍建華變裝 帶女兒遊動物園

2018年05月05日 19:32 中時 蕭雅玲

林心如管教女兒有自己的原則。（粘耿豪攝）

林心如今受邀當嬰兒用品一日店長，談到寶貝女兒她表示，「女兒現在正在學說話，最先學的是『媽媽』，但卻最愛『爸爸』，每次看到老公都會一直叫。」她透露，摩羯座的女兒個性很固執，脾氣也很硬，每次開車帶女兒出去玩，都會安排她坐在汽車座椅，但她最多只能坐20分，就會開始哭鬧，遇到女兒哭鬧她便會使出唱歌、玩遊戲等哄騙招數，用盡媽媽耍寶的本能來逗她。

升格當媽之後，林心如現在外出都拿著「媽媽包」，裡面裝滿了玩具、音樂，以備不時之需要拿出來哄騙女兒，但女兒脾氣實在太硬，有一次他們開車去宜蘭，車上女兒一直哭，哭到最後還吐了，吐到整個嬰兒座椅都是嘔吐物，後來還得打電話問廠商怎麼清理嬰兒座椅。她表示自己會規定女兒吃完飯才可以看電視，每次吃飯時只要女兒偷瞄電視，她就會說：「不准看。」她認為，「寧可現在對她有點原則，總比以後管不了來得好。」

她表示，女兒今年剛滿1歲半，她與霍建華有空就會帶女兒去公園、動物園玩，由於2人的辨識度實在太高，每次一家人出遊，林心如都會戴著帽子，霍建華則戴上口罩，對此她笑說，擔心以後女兒長大看到照片會問：「到底爸媽長怎樣子？」笑翻在場所有人。

(中時 )