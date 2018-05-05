健保署宣導醫療分級 上千民眾熱情參與

為讓民眾更了解健保的各項服務，健保署今在台北捷運淡水站舉辦活動，並邀台北市信義社區大學西非打擊樂進行開場表演，現場參與民眾超過千名。（健保署提供）

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中時

我國健保制度舉世聞名，為讓大家更了解各項健保服務，並推廣分級醫療、注意用藥安全等觀念，衛福部健保署今在台北捷運淡水站舉行宣導活動，上千名民眾到現場參與；健保署表示，現透過【健保醫療資訊雲端查詢系統】，民眾在不同醫院就醫時，都能看到過去所做的各項檢驗，包括抽血、X光、超音波等，不僅能協助醫師正確診斷，還能降低重複檢查的醫療浪費。

為慶祝健保制度推行滿23周年，衛福部健保署今舉辦「健保23週年，串連雲端資訊，推動分級醫療－避免重複檢查，注意用藥安全」活動，由於今日全台大多都是好天氣，加上適逢假日，捷運淡水站的活動現場也吸引了上千人參加。

活動在台北市信義社區大學西非打擊樂表演中熱鬧開場，健保署同仁也在現場發送文宣單張，宣導健保署今年的重要政策，包括健康存摺、健保醫療資訊雲端查詢系統、多元的健保繳費方式等，更和民眾傳達醫療分級的重要性，現場也有提供免費的口腔檢查、中醫義診、用藥安全諮詢等，讓參與民眾滿載而歸。

健保署表示，【健保醫療資訊雲端查詢系統】今年正式上路，民眾在不同醫院、診所就醫時，能請醫師透過該系統，查到自己過去在其他醫院所做的檢驗，包括抽血、電腦斷層攝影CT、核磁共振造影MRI、胃鏡、大腸鏡、超音波、X光等影像資料，甚至用藥、手術及出院病歷摘要等都能查到，協助醫師做出最正確的判斷，降低不必要的重複檢查來減少浪費。

(中時 )

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