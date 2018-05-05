錯讀「鴻鵠」發音 北大校長林建華寫致歉信

2018年05月05日 20:13 旺報 潘維庭

北京大學4日的校慶大會上，北大校長林建華將「鴻鵠之志」讀成了「鴻浩」，引起網友議論。5日下午，北大校長在北大校內BBS北大未名上做出了回應，發表了一份道歉信。林建華提到了自己中學時求學遇上文革，過程艱困，但寫這封信「並不是想為自己的無知或失誤辯護，只是想讓你們知道真實的我。你們的校長並不是一個完美的人，也有缺點和不足，也會犯錯誤。」

道歉信原文如下：

親愛的同學們：

很抱歉，在校慶大會的致詞中讀錯了「鴻鵠」的發音。說實話，我還真的不熟悉這個詞的發音，這次應當是學會了，但成本的確是太高了一些。我想，我的這個錯誤會使很多同學和朋友失望，覺得作為一個北大校長，不應該文字功底這樣差。說實話，我的文字功底的確不好，這次出錯是把這個問題暴露了出來。

上中小學時，正趕上文革，教育幾乎停滯了。開始的幾年沒有課本，後來有了課本，也非常簡單。我接受的基礎教育既不完整、也不繫統。我生活在內蒙古的一個小農場，只有幾十戶人家。現在人們很難想像當時的閉塞狀態，農場離縣城幾十公里，距離雖不能算遠，但乘馬車要一整天時間。當時不但沒有現在發達的互聯網，連像樣的書都很難找到。最近，我剛出了一本書《校長觀念－大學的改革與未來》，其中還提到了當時的情況：

「文化大革命開始時，我小學五年級，幾年都沒有課本，老師只是讓我們背語錄和老三篇。十幾歲時是求知欲最強的時候，沒有其他的書，反覆讀毛選和當時一本幹部培訓用的蘇聯社會主義教程。我的中國近現代史知識，最初都是通過讀毛選和後面的註釋得到的。《矛盾論》和《實踐論》當時都讀過，中學政治課又學了一遍。一分為二、對立統一、主要矛盾和次要矛盾等等，這些概念都滾瓜爛熟，也深深影響了我們這一代人的思想觀念。」

我很幸運，77級的高考語文考試作文占了80分，詞句和語法只有20分，否則我可能就考不上北大了。我只是在考試前的幾天，讀了一本語法方面的書，剛剛知道什麼是主語和謂語。語法概念不清，上大學之後學英語也多費了很大的勁。

我寫這封信，告訴大家這些，並不是想為自己的無知或失誤辯護，只是想讓你們知道真實的我。你們的校長並不是一個完美的人，也有缺點和不足，也會犯錯誤。另外，我還想告訴大家，我所有重要講話，也包括上面提到的那本書，都是自己寫的，其中的內容和思想都是我希望大家了解的。

我是會努力的，但我還是很難保證今後不會出現類似的錯誤，因為文字上的修煉並非一日之功。像我這個年紀的人，恐怕也很難短時間內，在文字水平上有很大的進步了。

真正讓我感到失望和內疚的，是我的這個錯誤所引起的關注，使人們忽視了我希望通過致詞讓大家理解的思想：「焦慮與質疑並不能創造價值，反而會阻礙我們邁向未來的腳步。能夠讓我們走向未來的，是堅定的信心、直面現實的勇氣和直面未來的行動。」

再次致以歉意！

熱愛你們的校長，

林建華

(旺報 )