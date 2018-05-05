不寒而慄！美核攻擊曾將北京列第13順位

俄國「布拉瓦」洲際彈道導彈發射瞬間。(圖/環球網)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

冷戰時期，基於核武器相互毀滅壓力下，美國、蘇聯簽訂了反核武條約，限定對方的核武器數量，但雙方戰略核導彈部隊始終保持在高度戒備狀態。據美國官方檔案披露，美國核彈攻擊順序將中國大陸北京市排入第13位，令中國「不寒而慄」。

美國國家檔案和記錄管理局在2015年12月，首次披露一份詳細清單，列明冷戰時期，美國核攻擊蘇聯、東歐和中國的目標，包括蘇聯陣營內的1200多座城市。美國將向每個目標投下最高達16萬噸當量的核彈，威力是投到日本長崎核彈的8倍。莫斯科和列寧格勒是頭號和2號目標，北京排第13位。無論在發生戰爭時中國是否站在蘇聯一邊，美國都將中國大中城市列入目標清單。

大陸媒體表示，美國核轟炸清單令人「不寒而慄」，這份文件可能已成為歷史，但核武器尚未成為歷史。因美俄仍相互試射核導彈進行威懾。2016年9月27日，俄羅斯「北風之神」級戰略核潛艇從白海海域發射了兩枚「布拉瓦」洲際彈道導彈，成功摧毀了俄遠東堪察加半島庫拉靶場的預定目標；2017年2月，美軍舉行代號為「全球閃電-17」演習，美軍連射5枚彈道導彈。2017年10月26日，俄羅斯三位一體核力量演習中發射4枚核導彈，足見核武器威懾仍不可輕忽。

(中時電子報)

不寒而慄！美國當年這份核轟炸城市清單 北京位列13位
大陸首艘國產航母首次直升機升降…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。