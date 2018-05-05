不寒而慄！美核攻擊曾將北京列第13順位

2018年05月05日 20:13 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

冷戰時期，基於核武器相互毀滅壓力下，美國、蘇聯簽訂了反核武條約，限定對方的核武器數量，但雙方戰略核導彈部隊始終保持在高度戒備狀態。據美國官方檔案披露，美國核彈攻擊順序將中國大陸北京市排入第13位，令中國「不寒而慄」。

美國國家檔案和記錄管理局在2015年12月，首次披露一份詳細清單，列明冷戰時期，美國核攻擊蘇聯、東歐和中國的目標，包括蘇聯陣營內的1200多座城市。美國將向每個目標投下最高達16萬噸當量的核彈，威力是投到日本長崎核彈的8倍。莫斯科和列寧格勒是頭號和2號目標，北京排第13位。無論在發生戰爭時中國是否站在蘇聯一邊，美國都將中國大中城市列入目標清單。

大陸媒體表示，美國核轟炸清單令人「不寒而慄」，這份文件可能已成為歷史，但核武器尚未成為歷史。因美俄仍相互試射核導彈進行威懾。2016年9月27日，俄羅斯「北風之神」級戰略核潛艇從白海海域發射了兩枚「布拉瓦」洲際彈道導彈，成功摧毀了俄遠東堪察加半島庫拉靶場的預定目標；2017年2月，美軍舉行代號為「全球閃電-17」演習，美軍連射5枚彈道導彈。2017年10月26日，俄羅斯三位一體核力量演習中發射4枚核導彈，足見核武器威懾仍不可輕忽。

(中時電子報)