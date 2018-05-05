民進黨不禮讓柯P 調查發現最高票連4％都沒有

2018年05月05日 20:17 中時電子報 王家禕

台北市長選戰，今（5）日傳出民進黨決定不再禮讓柯文哲，避免造成基層不滿，連帶影響其他縣市的選情。然而，目前正在進行中的投票卻顯示，倘若民進黨決定自推人選，即使是目前黨內準備充分、聲量極高的立委姚文智，都不到4％。

根據Yahoo奇摩的「Y民調」針對今年台北市長選戰，進行了調查，分別以民進黨禮讓柯文哲及不禮讓柯文哲兩大類，來了解網友們心目中的台北市長人選。

截自今晚7時左右，投票顯示，若民進黨選擇禮讓柯文哲，國民黨台北市長提名人丁守中已經拿下53％，獲得超過半數的支持度；其次則是現任台北市長柯文哲，拿下37.9％的支持度；其餘為台大教授李錫錕的2.9％，脫黨參選的蘇煥智1.8％，前台北市副市長邱文祥0.3％，比特幣交易所負責人鄭伊廷0.3％，建國黨黨主席古文發0.2％，另有3.6％不知道或沒意見。

至於民進黨自推人選的話，截自今晚7時左右，獲得最高支持率的仍為丁守中，獲得54.5％的票；緊追在後的仍是柯文哲，有31.9％；接著依序為姚文智的3.9％，李錫錕2.3％，民進黨因提名人1％，呂秀蓮0.9％，蘇煥智0.8％，鄭伊廷0.2％，古文發0.1％，另有4.2％不知道或沒意見。

從民進黨自推人選結果可以發現，民進黨自推的人選中，獲得最高票數的姚文智，截自目前也僅獲得3.9％的支持度。日前《ETtoday新聞雲》公布的民調中，姚文智若與柯文哲、丁守中同台競爭，支持度也僅有4％，狠狠落後柯文哲的48.5％和丁守中的32.1％。

Yahoo奇摩的「Y民調」調查「今年台北市長選舉你看好誰？」至今晚7時許，已有9300多人投票，統計時間始於5月3日，截至5月6日。

(中時電子報)