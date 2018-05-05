《復仇者3》創下最快破10億美金紀錄 英雄們陸續自爆回歸！

2018年05月05日 20:15 中時 徐桐炘

葛摩菈是《復仇者3》關鍵轉折人物。取材自網路

漫威系列電影《復仇者聯盟：無限之戰》成為史上最快衝破美金10億元（約台幣290億元）票房之作，但本集讓許多重要角色「領便當」，編劇還在受訪時潑冷水說：「我想告訴大家這都是真的，及早接受才能盡快走出傷痛。」影迷卻仍殷切期盼英雄們都能現身下集，最近也有好消息浮現，不少主演和導演喬羅素（Joe Russo）開始爆雷，《星際異攻隊》中星爵、螳螂女和葛摩菈皆有望回歸。

「星爵」克里斯普雷特（Chris Pratt）先宣告《星際異攻隊3》即將開拍，並在祝賀「螳螂女」龐克萊門捷夫（Pom Klementieff）生日快樂時，開心表示期待明年在《星際3》片場見面，被推測2人都將復活，克里斯因此被外媒嘲笑：「『蜘蛛人』湯姆荷蘭德（Tom Holland）不是唯一劇透的人了！」

前日才在好萊塢星光大道留名的「葛摩菈」柔伊莎達娜（Zoe Saldana）存亡也是一大懸念，角色在《復仇者3》成為養父薩諾斯祭品，柔伊卻透露今秋將拍攝《復仇者4》，喬羅素也證實她不是真的死亡：「她活在靈魂寶石中。」令粉絲期待她將如何重返系列。另外，柔伊主演的《阿凡達》2、3集正在籌備中，動態拍攝製作進入尾聲，接下來劇組將前往紐西蘭進行前置和實景拍攝6個月，她開心表示：「我們大概完成了一半！」

(中時 )