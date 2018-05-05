張家輝和明星老婆恩愛全是假？！家庭和電影之間竟選後者

張家輝第三度自導自演《低壓槽》。（華映提供）

友善列印
中時
張家輝表示自己又導又拍打戲，拍到心力交瘁。（華映提供）

香港影帝張家輝近日推出第3部執導電影《低壓槽》，接受大陸主持人魯豫訪問時，竟表示自己在家庭和電影之間會選擇後者，被視為不折不扣的「電影狂」，他表示：「不好意思，老婆，堅持一下吧，我還是挑電影。」不過其實他和老婆關詠荷相當恩愛，談起家庭時總是滿臉笑意，不過他維持15年婚姻的相處之道也頗令人訝異，竟是因爲2人都不愛說話，安靜專心做自己的事形成獨特默契。

張家輝透露當年掛名導演執導鬼片《盂蘭神功》，身旁還有執行導演幫忙，儘管當時創下好票房，卻不認為是自己作品，更產生欺騙觀眾的自責感，因此立志打造個人創作電影，陸續推出《陀地驅魔人》和《低壓槽》，他自認個性孤僻所以適合當導演，他認為導演比起演員更加孤獨，但更有成就感，「導演想要講的話更多，能理解你的人卻沒有這麼多，所以更有口難言、更孤獨。」

曾因為事業低潮和感情壓力遠走南非8個月，張家輝表示當時並沒有放棄自我，因為從小很有自信，反而相信自己會變很強，更不停思考電影：「我放逐自己的時候，不代表我對我自己演戲沒有能力。」他認為至今的成就不是「堅持」就可以熬出來，而是不斷奮鬥，「只要有力我就用跑的！」《低壓槽》全台上映中。

(中時 )

郭富城處女黨舊愛解放 辣穿深V「… 謝佳見招口舌是非 命理師：還有2…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。