愛買慶母親節鍋具滿千送百 染髮品買一送一起

愛買巴黎萊雅優媚霜三重護髮染髮霜，每盒特價329元買一送一。（愛買提供）

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愛買推出消費鍋具滿千送百元折價券。（愛買提供）

母親節享好康，愛買精選鍋具消費滿千送百元折價券，60項染髮用品買一送一起。愛買公關經理王佳慧指出，全台分店每年可賣出超過10萬組染髮產品，為讓媽媽擁有想要的美麗髮色，13日前推出超過60項染髮用品年度最強優惠，包含不滴落乳霜「巴黎萊雅優媚霜三重護髮染髮霜」特價329元買一送一；含護髮橄欖精華「卡樂芙優質染髮霜」任2盒299元；經濟實惠國民品牌「美吾髮快速染髮霜補充包」男女皆可用，優惠價139元。

6年紅蔘補元氣「桂格高麗人蔘滋補液」買一送一，華陀、正官庄等養生飲品最低75折起；愛買Line@好友圈12日於全台舉辦活動，抽出100名幸運兒贈送Happy Go 520點。

另，觀察近2年紅色電器在農曆年、母親節、耶誕節銷量翻2倍，精選25款溫暖紅色小家電，包含每月銷量超過1200台的果汁機、調理棒產品，推薦「Fujitek玻璃隨行杯單杯果汁機」，內含1件玻璃杯附吸管式蓋扣，30秒可品嘗食材新鮮原味；「湯姆盛30L雙溫控炫風烤箱」紅色烤漆鑲上髮絲紋質感握把，搭載六段火力、解凍功能，烹飪美味料理更節省時間。

多款品牌紅色炒鍋滿額贈鍋鏟，再加碼鍋具商品專屬優惠，13日前單筆滿1000元送100元現金折價券。4月新品「愛仕達巧手不沾帶蓋小炒鍋」是熱銷的28公分款，1個月賣吃出600支；法國特福鈦極塗層入門款「極光紅不沾小炒鍋」適用各種爐具，導磁盤也能用，都適合送給媽媽。

(中時 )

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