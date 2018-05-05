蕭煌奇謝母恩頻走音「人生第一次」！自爆前年攻蛋賠不少

2018年05月05日 21:21 中時 尤嬿妮

蕭煌奇（右）今邀邵雨薇擔任嘉賓。（好莉嗨提供）

蕭煌奇今晚在華山Legacy舉辦「讚聲」演唱會，因患呼吸中止症日前剛康復的蕭媽，率親友近20人到場力挺，他想起母親去年3月病危住進加護病房，哽咽說：「我寧願丟掉一切，也要把她保護好、不讓她再受傷害...之前接歌唱節目的主持工作覺得很好，可以讓媽媽每天聽到我唱歌，就像我陪在她身邊一樣，即使薪水很低也要唱給她聽！」

蕭煌奇接觸音樂、踏入歌壇，歸功母親辛苦栽培、全力支持，他今用台語對蕭媽說：「媽媽我一定會在妳身邊，陪妳過下半輩子。」隨後含淚獻唱〈阿母的情歌〉頻走音，蕭煌奇苦笑喊「人生第一次」！

今晚演唱會吸引滿座768人欣賞，票房約138萬，除了邀邵雨薇擔任嘉賓合唱〈咱結婚好嗎〉，蕭煌奇還化身DJ以報榜方式開場；蕭煌奇感性表示上周欣賞張學友小巨蛋演唱會，期許自己效法歌神在世界各地演唱廣東歌，「希望我也能把台語歌揚名唱到全世界」！

他透露當時到歌神演唱會後台打招呼，誇張學友全程不看提詞機，學友表示自己看提詞機不會唱歌，蕭笑回「我也是」！今現場備有一台提詞機，蕭煌齊表示提詞機是給歌迷跟唱用，「我個人覺得不看提詞機比較感動，希望所有人可以向學友哥看齊，向蕭煌奇看齊」；接著自爆前年攻蛋拿很多錢出來倒貼，若有人願意投資，不排斥二度攻蛋。

(中時 )